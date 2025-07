Ilha do Retiro: Com obras na sede, confira o acesso e a saída da torcida para Sport x Ceará

O clube rubro-negro preparou mudanças para acomodar o torcedor no duelo pela Copa do Nordeste

Torcida do Sport se prepara para voltar à Ilha do Retiro (Igor Cysneiros/Sport Club do Recife)

O torcedor do Sport retorna à Ilha do Retiro nesta quarta-feira (9) para duelo contra o Ceará pela Copa do Nordeste. A bola rola às 21h30, em jogo válido pelas quartas de final da competição regional, em classificatória de duelo único. Para acessar e deixar o estádio, o clube rubro-negro preparou mudanças pensando na acomodação do seu torcedor.



Com a sede social do clube em obras de requalificação e o Hall interditado, o Sport instalou toldos ao lado da secretaria para a concentração do torcedor antes da bola rolar. Por questões relacionadas à segurança, apenas o acesso para a Secretaria Social seguirá liberado.

Os portões estarão abertos a partir das 19h, visando um acesso com maior tranquilidade a casa rubro-negra. O jogo, aliás, promete casa cheia e mais de 20 mil ingressos já foram vendidos de maneira antecipada.

Confira a relação dos portões abertos:

Portão 1 – Camarote

Portão 2 – Cadeiras Centrais

Portão 3 – Sociais

Portão 4 – Assento Especial

Portão 5 – Arquibancada da Sede

Portões 6, 7 e 8 – Arquibancada Frontal

Portão 10 – Arquibancada Placar (Visitante)

Portão 11 – Cadeiras Ampliação



A saída da Ilha do Retiro também terá mudanças para o torcedor. Devido à interditação na sede, a rampa que dá acesso à área estará fechada. A recomendação é para que a torcida das Cadeiras Centrais e Cadeiras Ampliação deixem o estádio através do portão da Rua Tabaiares, em frente ao ginásio Marcelino Lopes, e os torcedores das Sociais e Assento Especial deixem o estádio pela Avenida Sport Club do Recife, próximo ao restaurante Boi e Brasa.