Ex-jogadores do Sport, Diego Souza e Carlinhos Bala voltam a se provocar e falam sobre jogo de duplas

Ex-jogadores rubro-negros trocam farpas (Divulgação / Rafael Bandeira/SCR)

Os ex-jogadores do Sport, Diego Souza e Carlinhos Bala, voltaram a trocar farpas através das redes sociais. Bala havia desafiado Diego Souza para um duelo entre os dois, o popular X1. Esse entrevero se estendeu e passou a envolver também mais dois jogadores, o pentacampeão do mundo Edílson Capetinha e o ex-atacante rubro-negro André.

O ex-jogador do Corinthians e da Seleção Brasileira se juntaria ao Rei de Pernambuco no duelo. Já o centroavante, reeditaria a dupla de ataque do Sport ao lado do “Embaixador”.

O jogo ainda não foi oficializado, mas segundo Diego Souza, seria um jogo “roubado” pelo nível de sua dupla. “Já vou falar de antemão, o jogo é roubado. É jogo que eu acho que não vai acontecer, mas se acha que tem condições, vem daí”, falou o ex-jogador através de sua rede social.

André balada, como é popularmente conhecido, já aceitou o possível duelo e também mostrou confiança com a união ao lado de Diego Souza. “Diego Souza, peguei! É só tu marcar aí e me falar a hora, que a gente vai buscar esse dinheiro”, disse o ex-atacante do Leão.

Os jogos individuais ou em duplas de ex-jogadores vem se tornando uma prática frequente dentro do futebol. Recentemente, o próprio Carlinhos Bala esteve envolvido em duelo deste tipo, frente ao também ex-jogador do Sport, Marcelinho Paraíba.