Marcelinho Carioca e Souza ironizam fala de Jukanalha sobre Magrão na Seleção Brasileira

Magrão, ídolo do Sport (Paulo Paiva/ Sport)

Em episódio do programa Quebrada FC, do canal Podpah, apresentado pelo youtuber Jukanalha, os ex-jogadores Marcelinho Carioca e Souza fizeram fortes declarações após o apresentador afirmar que Magrão, ídolo do Sport, merecia ter sido convocado em algum momento para a Seleção Brasileira.

O programa em questão foi a 131ª edição do Quebrada FC, exibida no último sábado (05). O debate começou quando Jukanalha, Marcelinho e Souza estavam comentando sobre a fase do Fluminense no Mundial de Clubes, e o apresentador falou que convocaria o goleiro Fábio para a Seleção Brasileira, após as grandes atuações no torneio. Logo após, afirmou que “já passou o tempo do Fábio, do Magrão do Sport”, em decorrência da fala de Jukanalha, Marcelinho e Souza começaram a ironizar o apresentador, pedindo até para “acabar o programa”.

Marcelinho Carioca chegou a classificar o assunto como uma “aberração, uma ofensa”. Apesar da reação dos convidados, o apresentador manteve sua posição e argumentou que, se Magrão jogasse no Rio de Janeiro, em Porto Alegre ou em São Paulo, ele teria chances reais de vestir a camisa da Seleção. Marcelinho ainda ironizou afirmando que “o único Magrão que conhecia é o saudoso Sócrates”.

Magrão pelo Sport

O maior ídolo da história recente do Sport, o ex-goleiro Magrão construiu sua carreira com regularidade, paixão pela camisa e títulos com o Sport. A carreira de Alessandro Beti Rosa, o Magrão, na Ilha do Retiro começou em 2005 e se estendeu por 14 anos.

Pelo Sport, Magrão acumulou 731 jogos, onde foi campeão em 10 oportunidades, entre os seus títulos, estão: Campeonato Pernambucano (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2017 e 2019), a Copa do Nordeste de 2014 e a Copa do Brasil de 2008. O ídolo da torcida rubro-negra se aposentou no clube, em 2019.

Magrão nunca teve oportunidades na Seleção Brasileira, mesmo com o grande destaque no futebol nordestino. A falta de chances com a amarelinha gera debate até os dias de hoje entre torcedores e comentaristas. Para muitos, um dos maiores motivos para a falta de convocações é pelo ídolo do Sport não ter atuado no eixo Rio-São Paulo, o que acabou tirando o prestígio do goleiro.