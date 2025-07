Sport é derrotado pelo Botafogo-PB em jogo-treino

Técnico Daniel Paulista durante treino do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Em meio à intertemporada motivada pela paralisação do calendário oficial, o Sport realizou um jogo-treino contra o Botafogo-PB, na última quarta-feira (2), no CT José de Andrade Médicis. A atividade terminou com vitória do time paraibano por 2 a 1, em duelo com portões fechados, que serviu como preparação para ambas as equipes.

Utilizando uma formação composta por jogadores que vêm atuando com frequência nos treinos sob o comando de Daniel Paulista, o Sport terminou a primeira etapa com o placar em 1 a 1, com o gol leonino sendo marcado pelo atacante Chrystian Barletta. No segundo tempo, sofreu o desempate do Belo. Luis Miguel e Gabriel Honório anotaram os gols alvinegros.

O técnico Daniel Paulista escalou uma equipe titular nos primeiros 45 minutos: Caíque França; Hereda, João Silva, Rafael Thyere e Dalbert; Zé Lucas, Christian Rivera e Sérgio Oliveira; Chrystian Barletta, Lucas Lima e Gonçalo Paciência. Na segunda etapa, o treinador aproveitou para realizar observações e testar opções entre os reservas e jogadores mais jovens.

Do lado do clube paraibano, foi utilizado um elenco misto, composto por atletas que não atuaram os 90 minutos na derrota por 1 a 0 para o Itabaiana, na última rodada da Série C.

O duelo serviu como oportunidade para as duas comissões técnicas ajustarem seus times para a sequência das competições nacionais, em especial para o Sport, que terá compromissos importantes a partir do dia 9 de julho, quando enfrenta o Ceará pelas quartas de final da Copa do Nordeste, antes da retomada da Série A do Brasileirão.