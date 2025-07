No futsal, Sport contrata Rafael Rato, campeão mundial com a Seleção Brasileira

Rafael Rato, novo fixo-ala do Sport (Sandy James/Sport Recife)

O futsal do Sport anunciou a contratação de Rafael Rato, de 42 anos. O pernambucano, campeão mundial com a Seleção Brasileira em 2012, retorna ao Leão mais de duas décadas após sua primeira passagem.

Rato passou por grandes equipes do futsal nacional e internacional, como Banespa-SP, Ulbra-RS e o tradicional Carlos Barbosa-RS, seu último clube antes de acertar com o Rubro-Negro. No exterior, brilhou na Espanha, onde defendeu equipes como Playas de Castellon, Lobelle de Santiago e Viña Albali Valdepeñas.

Mas foi no Movistar Inter, de Madrid, que viveu o auge da carreira. De 2011 a 2019, empilhou conquistas com a camisa do clube madrilenho: duas UEFA Champions League (2017 e 2018), cinco Ligas Espanholas consecutivas, três Copas da Espanha, uma Copa do Rei e cinco Supercopas.

Após anunciar, em comum acordo, a rescisão com a ACBF na última segunda-feira, Rafael ficou livre para fechar com o Sport.

"Receber um atleta do nível de Rafael Rato é motivo de orgulho para o Clube e para todo o futsal pernambucano, reforçando a seriedade e todo compromisso do projeto do Sport. Ele vem para somar com o elenco, inspirar os mais jovens e contribuir como todo projeto do futsal que o Clube está estruturando", afirmou Nathan Figueiredo, diretor do departamento de Esportes Olímpicos e Amadores do Sport.

Pela Seleção Brasileira, o pernambucano conquistou a Copa do Mundo de Futsal da FIFA em 2012, na Tailândia. Além do título mundial, também levantou o troféu do Sul-Americano de 2009, dois Grand Prix (2007 e 2008) e os Jogos da Lusofonia.

Compromissos pela frente com o Leão

Rafael Rato já está regularizado, treinando com o elenco rubro-negro e deve fazer sua estreia nesta quarta-feira (2), diante do São Joseense-PR, fora de casa, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro de Futsal. A partida está marcada para as 19h30 e será transmitida ao vivo pelo YouTube da CBFS.