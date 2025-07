Com passagens por Cruzeiro e Coritiba, Sport apresenta novo diretor de marketing

Executivo chega ao Leão para liderar nova fase de fortalecimento comercial e institucional do clube com foco na expansão nacional e internacional da marca

Henrique Aguiar, novo diretor de marketing do Sport ( Pedro Alves/Sport Club do Recife)

O Sport apresentou nesta terça-feira (1) Henrique Aguiar como novo diretor de marketing. Com passagens por Cruzeiro e Coritiba, o profissional assume o desafio de liderar a área em um momento estratégico para o clube, que busca ampliar sua presença nacional e internacional, consolidando o Sport como uma marca de relevância no cenário esportivo e comercial. A vice-presidência da pasta segue sob comando de Eduardo Arruda.

Aguiar participou de momentos importantes em sua trajetória recente no futebol. No Cruzeiro, atuou na área de negócios e marketing durante a transição do clube da associação para a SAF. Entre suas responsabilidades, esteve à frente da prospecção e manutenção de patrocínios, gestão de varejo, licenciamento, valorização da marca e reformulação do programa de sócio torcedor, que passou de 6 mil para mais de 80 mil sócios ativos.

Mais recentemente, no Coritiba, onde atuava desde 2023, integrou o desenvolvimento do ecossistema da marca Coxa, conectando todas as submarcas do clube em uma estrutura única e coesa. Também colaborou no lançamento de campanhas que obtiveram grande engajamento junto à torcida, como “Sempre juntos pelo Alto da Glória”, “Respeita as Gurias”, “Povo Bravo, Aguerrido e Guerreiro – em apoio às vítimas da maior tragédia climática do Rio Grande do Sul” e “Racistas não são bem-vindos no Couto”.

A chegada ao Sport representa um novo desafio para Henrique, que já demonstra entusiasmo com o projeto. “Chego ao Sport com muita motivação e com o compromisso de contribuir para que o clube cresça ainda mais fora das quatro linhas. O Sport tem uma torcida apaixonada e uma identidade muito forte, o que nos dá uma base sólida para trabalhar projetos que reforcem essa grandeza”, afirmou o executivo.