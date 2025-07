Sport demite técnica Regiane Santos após rebaixamento na Série A

Técnica Regiane Santos, do Sport (Sandy James/ Sport)

O Sport anunciou, na noite desta segunda-feira (30), a demissão da técnica Regiane Santos, que estava à frente da equipe feminina há três anos. A saída acontece após uma campanha desastrosa na Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino de 2025, em que o time terminou na última colocação e foi rebaixado para a segunda divisão.

Sob o comando de Regiane, as Leoas da Ilha não venceram nenhum dos 15 jogos disputados na elite nacional, acumulando 12 derrotas e apenas três empates. Foi a única equipe da competição a não conquistar uma vitória sequer, o que culminou em um rebaixamento vexatório.

Apesar do desempenho ruim nesta temporada, Regiane Santos teve um histórico vitorioso no clube. Contratada em 2022, ela comandou o time em dois acessos à Série A1 (2022 e 2024) e conquistou três títulos estaduais consecutivos (2022, 2023 e 2024), recolocando o Sport como protagonista no cenário regional.

Em nota oficial, o clube agradeceu à profissional pelos serviços prestados no clube. “O Clube agradece à agora ex-técnica por toda a dedicação, árduo trabalho e profissionalismo nesses 36 meses, bem como deseja muitos êxitos na sequência da caminhada”, escreveu o Sport.

A diretoria leonina ainda não anunciou quem assumirá o comando da equipe para a disputa da Série A2 em 2026. A expectativa é de uma reformulação profunda no elenco e na comissão técnica.