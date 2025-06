Rivera rasga elogios a Zé Lucas em meio ao interesse de clubes europeus na joia do Sport

Christian Rivera e Zé Lucas, volantes do Sport (Paulo Paiva/Sport)

Entre peças importantes do Sport, o colombiano Christian Rivera teve a oportunidade de comentar sobre o momento que o volante Zé Lucas está vivendo na carreira, algo especial em tão pouco tempo como profissional. Durante coletiva de imprensa, o volante fez questão de destacar o talento da joia rubro-negra e atualmente comentado no futebol internacional. O garoto, que também é capitão da Seleção Brasileira Sub-17, está na mira do Barcelona e de outros times europeus.

Zé Lucas impressiona pelo desempenho em sua primeira temporada como profissional. Com maturidade incomum para a idade, o camisa 58 vem se destacando no meio-campo do Leão e acumula boas atuações mesmo em meio ao momento delicado do time na Série A.

Rivera, que tem quatro meses de clube após passagem pelo Tijuana, do México, convive diariamente com o jovem no CT José de Andrade Médicis e se mostrou encantado com as qualidades técnicas e comportamentais do companheiro.

"É um garoto especial, tocado por uma varinha. É um grande jogador que, para mim, vai ser top mundial se seguir com essa sensibilidade, com essa disciplina, demonstrando esse futebol. Acho que está sendo especulado muita coisa, mas não sabemos como vai ser o final dessa história. Sabemos que vai ser um jogador que vai atuar nas melhores ligas. É um craque. Esse menino joga muito futebol, e é um prazer, como disse a ele, poder dividir o campo de jogo, o vestiário e o clube com um garoto com essas capacidades", expressou Rivera em coletiva de imprensa.

ZÉ LUCAS E BARCELONA

A fala reforça o quanto Zé Lucas vem conquistando não apenas torcedores do Sport, mas também atletas experientes do elenco leonino. Elogiado pela imprensa espanhola e observado de perto pela direção de futebol do Barcelona, que abriu negociações pela contratação do jovem meio-campista. O presidente do clube rubro-negro, Yuri Romão, viajou à Espanha para conversar pessoalmente com o ex-jogador Deco, atualmente diretor esportivo do clube catalão.

Recentemente, o clube renovou o contrato do atleta até 2028, com multa rescisória de 50 milhões de euros para o mercado internacional. Caso se concretize a venda de Zé Lucas, o volante leonino quebraria o recorde de transferência mais cara do Sport e do futebol nordestino, superando o acordo do Leão da Ilha e o Wolverhampton, da Inglaterra, pelo lateral Pedro Lima.