Interesse do Barcelona por Zé Lucas faz presidente do Sport viajar à Europa

Zé Lucas, volante do Sport (Rafael Vieira/FPF)

O presidente do Sport, Yuri Romão, embarcou para a Europa ao lado do executivo de futebol Thiago Gasparino e do diretor-geral Enrico Ambrogini para entender melhor o interesse de clubes europeus pelo volante Zé Lucas, de apenas 17 anos, joia rubro-negra. Chamando a atenção na agenda da comitiva leonina, está o Barcelona.

Na Catalunha, a gestão do Leão da Ilha participa de reunião com Deco, ex-jogador e atual diretor esportivo do Barça, para discutir uma possível transferência do jovem volante. Segundo o jornal espanhol Marca, Zé Lucas tem outras propostas da Europa sobre a mesa, mas é o interesse do Barcelona que mais seduz o camisa 58, desejo que também faz parte nos bastidores do clube catalão.

No novo contrato firmado por Zé Lucas em abril deste ano, a multa rescisória é de 50 milhões de euros (cerca de R$ 333 milhões) para clubes do exterior e R$ 100 milhões para equipes do futebol brasileiro. O Sport detém 90% dos direitos econômicos do atleta; os outros 10% pertencem ao próprio jogador.

O Barcelona, que tem investido fortemente na captação de jovens talentos sul-americanos, já manifestou o primeiro interesse pelo futebol do volante rubro-negro. De acordo com o diário Sport, também da Espanha, a direção do Barça avalia positivamente o perfil técnico e tático do jogador leonino, que desponta como uma das maiores promessas sul-americanas.

Caso a negociação avance, Zé Lucas pode protagonizar a maior venda da história do Sport e de todo o futebol nordestino, superando a transferência do lateral-direito Pedro Lima, negociado pelo Leão da Ilha com o Wolverhampton, da Inglaterra, por 10 milhões de euros em 2024.

Capitão da Seleção e destaque no elenco profissional rubro-negro

A ascensão de Zé Lucas em 2025 tem sido meteórica. Capitão da Seleção Brasileira Sub-17, foi campeão sul-americano neste ano e já soma 22 partidas oficiais e um gol na temporada, em compromissos pelo Sport e pela equipe nacional. No momento, o jovem está concentrado com o Brasil na Granja Comary, em Teresópolis-RJ, para amistoso contra o México, que serve como preparação para a Copa do Mundo da categoria, marcada para novembro de 2025, no Catar.