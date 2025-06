Beto Lago: 'Futuro do jovem Zé Lucas, do Sport: vender ou esperar mais?

O suposto interesse do Barcelona no volante Zé Lucas, coloca o Sport em um cenário de dúvida sobre vender agora ou esperar o atleta valorizar mais

Vender ou esperar?

Nos últimos dias, o torcedor do Sport foi tomado por indagações. Ao invés de discutir a luta contra o rebaixamento ou a expectativa pelas quartas da Copa do Nordeste, o que dominou as conversas foi o futuro do jovem volante Zé Lucas. O suposto interesse do Barcelona em adquirir os direitos econômicos do atleta tem gerado uma reflexão entre os rubro-negros: seria sensato vender agora ou esperar uma valorização ainda maior? O medo de perder uma oportunidade de venda lucrativa não é infundado. No passado, atletas não foram vendidos e o clube perdeu uma boa grana. A torcida também se lembra do caso de Pedro Lima, que, ao despontar no início de 2024 e se firmar como titular diante de laterais mais experientes, transferiu-se para o Wolverhampton por 10 milhões de euros. Essa negociação não apenas injetou recursos nos cofres do clube, mas abriu portas para futuras parcerias com clubes europeus.

Zé Lucas é um jogador que está na crista da onda. Como capitão da Seleção Brasileira Sub-17, campeã sul-americana, tem liderança e personalidade impressionantes, mesmo aos 17 anos. Contudo, penso que o Sport deveria pensar duas vezes antes de fechar qualquer negociação. Com o retorno da Série A se aproximando e sob a tutela do técnico Daniel Paulista, Zé Lucas pode ter a chance de brilhar em uma liga que serve de vitrine não apenas para o Brasil, mas para o futebol mundial. A decisão de negociar deve ser analisada com cautela: um gigante europeu poderá fazer uma proposta irrecusável, mas segurar o garoto por mais alguns meses pode resultar em um retorno financeiro ainda mais robusto e em uma valorização de marca para o clube. O Sport, sabido por suas dificuldades financeiras, deve pesar todos os cenários antes de abrir mão de um de seus talentos mais promissores.

Público abaixo do esperado

A Copa do Mundo de Clubes tem enfrentado dificuldades no que diz respeito à venda de ingressos. Os números mostram que mais de 43% das entradas permaneceram encalhadas nos primeiros 16 jogos, revelando uma média de público decepcionante. É crucial que os organizadores se atentem a isso, especialmente considerando que torcedores de mais de 130 países vieram acompanhar o evento, mostrando que ainda há um apelo internacional.

Um clube brasileiro na semifinal?

Quem vencer entre Palmeiras e Botafogo tem boas chances de chegar a uma semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Como o Bayern ficou em segundo no grupo, o Benfica vai para o duelo com o Chelsea e o vencedor aguarda um dos brasileiros. A bronca ficou com o Flamengo. Além de encara a força alemã, se avançar ainda pode pegar o atual campeão da Liga dos Campeões, o Chelsea.

Padrinho forte

O árbitro Bruno Arleu de Araújo tem um padrinho muito forte dentro da Comissão de Arbitragem da CBF. Depois das lambanças nos jogos Sport x Palmeiras e Grêmio x Bahia, pela Série A, ele segue apitando. Estará amanhã comandando o jogo Criciúma x Avaí, pelo Brasileiro da Série B.