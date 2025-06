Copa do Mundo de Clubes: veja datas e horários das oitavas de final

Oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes começam a ser disputas neste sábado (28/6). As quatro equipes brasileiras segue no torneio

Tabela das oitavas de final do Mundial de Clubes, até o momento (Reprodução/ fifaclubworldcup)

A fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes chega ao fim nesta quinta-feira (26/6). Dos 16 times que disputarão as oitavas de final do torneio, 12 já são conhecidos e aguardam os últimos quatro duelos da primeira fase para definir todos os classificados ao mata-mata.

As oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa começam ser disputadas neste sábado (28/6). Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras já estão garantidos no mata-mata.

Confira as datas, horários e chaveamento do Mundial:

Confronto 1 – Palmeiras x Botafogo – 28/06 – 13h

Confronto 2 – Benfica x Chelsea – 28/06 – 17h

Confronto 3 – Paris Saint-Germain x Inter Miami – 29/06 – 13h

Confronto 4 – Flamengo x Bayern de Munique – 29/06 – 17h

Confronto 5 – Inter de Milão x Fluminense – 30/06 – 16h

Confronto 6 – 1º do grupo G (Juventus ou City) x 2º do grupo H (Real Madrid, Salzburg ou Al-Hilal) – 30/06 – 22h

Confronto 7 – 1º do grupo H (Real Madrid, Salzburg ou Al-Hilal) x 2º do grupo G (Juventus ou City) – 01/07 – 16h

Confronto 8 – Borussia Dortmund x Monterrey – 01/07 – 22h

