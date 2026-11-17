O camisa sete do Brasil e do Real Madrid brilhou e fez três na partida contra a seleção de Singapura

Vini Júnior brilha contra a Singapura e faz hat-trick (Rafael Ribeiro / CBF)

Um dos destaques da seleção brasileira na goleada de 7 a 0 sobre Singapura na manhã desta terça-feira, o atacante Vini Jr festejou o seu primeiro hat-trick com a camisa amarela ao final da partida. Feliz pela marca pessoal, ele valorizou o trabalho de grupo e disse que o time está no caminho certo.

"Minha primeira vez. Primeira vez de muitos", afirmou à beira do campo. "Estávamos concentrados. Sabíamos que o adversário é muito abaixo, mas tínhamos que fazer o jogo ser fácil. Fico feliz com a vitória, feliz com a partida e voltar 100% para os clubes", completou.

Ao ser substituído, o jogador deu sinais de descontentamento quando deixou o campo. Na entrevista, porém, ele foi político e disse que a sua saída estava mesmo definida pela comissão técnica.

"Estava combinado de jogar mais 15, 20 minutos (no segundo tempo), mas a gente sempre quer jogar mais", afirmou o atacante que deu lugar ao jovem Allan. "Ele tinha que entrar e estrear. O mister fez isso, testou todo mundo, jogou todo mundo", completou.

Autor de um dos gols na goleada imposta ao frágil time de Singapura, Allan era só felicidade pela estreia com gol com a camisa amarela.

"Sonho realizado. Fui muito bem tratado, estrear com gol e assistência é muito importante para mim. Como o Bruno Guimarães e o mister falaram. Nós é que podemos dificultar ou melhorar o trabalho. Temos de dar o melhor de nós. Isso é importante para o elenco", comentou o jogador.

A meta agora, segundo ele, é buscar novas oportunidades com Carlo Ancelotti. "Busco viver a aproveitar o máximo o ambiente de seleção. Quero fazer o máximo para poder voltar (em convocações futuras)", completou.