Brasil encerra 2026 com uma sonora goleada contra a seleção de Singapura: veja os gols
Sem Ancelotti e Raphinha devido às expulsões contra o Japão, a seleção brasileira não tomou conhecimento e aplicou uma goleada de 7 a 0 na seleção asiática
Publicado: 17/11/2026 às 09:11
Brasil vence a Singapura de goleada (Rafael Ribeiro / CBF)
O Brasil venceu a seleção de Singapura na manhã desta terça-feira (17), no Estádio Nacional de Singapura, por 7 a 0. Tentando recuperar a moral após perder para o Japão no último sábado (14), a Canarinho chegava para a partida contra os donos da casa com algumas mudanças no time titular.
No gol, Bento perdeu o espaço para Lucas Perri, na defesa apenas o zagueiro Gabriel Magalhães ficou na equipe titular, enquanto no meio-campo, Andrey Santos e André deram espaço para João Gomes e Rayan, no ataque com a ausência de Raphinha, Endrick foi escolhido.
Sem Carlo Ancelotti no banco devido à expulsão contra o Japão, o auxiliar técnico Francesco Mauri assumiu o comando da equipe fora das quatro linhas.
A partida foi o último compromisso da seleção masculina principal em 2026, o Brasil só volta a campo agora para a data FIFA de março do próximo ano.
O JOGO
A Canarinho mostrou o seu favoritismo desde o começo da partida, quando, aos nove minutos, fez a pressão alta na saída dos zagueiros, forçando o chute. Na sobra, Bruno Guimarães ficou com a bola e achou um belo passe para Vinícius Júnior, que girou e tirou do goleiro.
Esse que seria apenas o primeiro gol tanto do Brasil quanto de Vinicius, que aos 15 minutos acionou a velocidade de Endrick e, em um contra-ataque letal, a dupla do Real Madrid anotou o segundo do Brasil, gol de Vini Jr e assistência de Endrick.
Fechando seu hat-trick, Vinicius apenas empurraria a bola para o fundo das redes após uma bela enfiada de bola de Bruno Guimarães para Estevão cruzar na direção de Vini.
Outros jogadores da seleção também teriam seu momento de brilhar nessa goleada. Aos 31 minutos, Endrick acertou um belo chute de fora da área no canto inferior do goleiro, abrindo a porteira para o 4 a 0 e fechando os gols no primeiro tempo.
Sem abaixar o nível, a Canarinho voltou para a segunda etapa abrindo o placar logo aos cinco minutos com Estevão, que acertou um chute de primeira depois de Gabriel Magalhães errar a cabeçada na direção do gol.
Após o quinto gol da seleção, veio a grande chance da seleção de Singapura no jogo com Farhan Zulkifi, que conseguiu uma bela arrancada pela lateral esquerda do seu campo de ataque, chegou na área, limpou Vanderson do lance, porém parou em Lucas Perri.
No minuto 60 da partida, o Brasil começou a fazer mudanças na equipe, trocas essas que colocaram Allan em campo, fazendo a jogada e o passe para o sexto gol da Canarinho e o primeiro de Rayan no jogo.
E fechando o caixão da seleção da casa, uma jogada de Alisson Santana que colocou Allan na linha de fundo para fazer um cruzamento na área, que resultou no gol contra de Raoul Suhaimi e no último gol da partida.