Vinícius Junior atribui o início ruim da temporada ao impacto emocional da eliminação na Copa do Mundo

O camisa sete da seleção tentou ajudar no jogo contra o Japão fazendo dois gols, mas não conseguiu mudar o resultado e o Brasil perdeu por 3 a 2

Vini Jr., atacante da seleção brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

O atacante Vini Jr. atribuiu nesta segunda-feira seu início de temporada abaixo do esperado a fatores externos e ao impacto emocional da eliminação precoce na Copa do Mundo, que o levou a treinar menos nas férias.

Na entrevista coletiva antes do amistoso que o Brasil disputará na terça-feira contra Singapura, Vinícius Júnior admitiu que alguns erros são fruto de sua juventude.

"Acredito que eu não tenha me preparado melhor depois da Copa do Mundo, porque o impacto da Copa do Mundo é muito grande para todos nós, brasileiros. Perder tão cedo foi algo que a gente não esperava", disse.

"Então, eu tirei as férias para aproveitar mesmo, descansar, me distrair e ficar mais com a minha família. Acabei treinando menos do que treinava nos últimos anos", acrescentou o atacante do Real Madrid.

Vini Jr. também atribuiu o início de temporada ruim às negociações para renovar o contrato com o clube e às propostas que recebeu de outras equipes.

"Talvez tenha afetado o meu início de temporada. Também sobre a minha renovação, sobre tantos clubes terem me procurado no último verão, mexeu muito com a minha cabeça, assim como a situação no Real Madrid. Mas a temporada é muito longa", comentou.

O atacante marcou dois belos gols na derrota de 3-2 para o Japão no sábado, mas tem apenas um gol em toda a temporada pelo seu clube, no qual recebeu duras críticas pelo desempenho ruim.

"Na última temporada, até dezembro, eu só tinha feito cinco gols. Depois, terminei com mais de 20 gols, como em todas as outras temporadas", recordou.

"Acredito que estou me preparando, evoluindo, porque, no momento mais decisivo da temporada, eu sempre estou lá", destacou o atacante.

Vinícius também falou sobre as críticas que a Seleção recebe pelo futebol ruim e pelos resultados fracos desde a chegada do técnico italiano Carlo Ancelotti ao comando da equipe.

"As críticas neste momento são normais. O Brasil está há tanto tempo sem ganhar a Copa, caiu muito cedo, e é normal todo mundo falar e opinar".

"O torcedor não quer saber que é apenas um amistoso. Tenho que entrar lá, fazer os gols e fazer a equipe vencer. Demorei para entender isso", admitiu.

"Eu vinha curtir o momento com meus amigos e acabava desligando muito. Mudei a chave, fiz duas boas Copas do Mundo, mas no momento importante acabei não jogando tão bem".

Apesar das críticas, ele se mostrou confiante em relação ao futuro. "Na próxima Copa, vou ter 30 anos, a experiência vai ser maior, vou entender melhor os jogos e o torcedor está aí para criticar até a gente vencer".

Vinícius Júnior pediu tempo à torcida para que os resultados apareçam dentro de campo.

"Enquanto não encontrarmos o nosso padrão de jogo, vamos sofrer com isso. Até a Copa América, temos que nos encontrar da melhor maneira possível. Passa muito rápido e a Copa América já já estará na nossa porta", completou.

Com Vini Jr. confirmado entre os titulares, o Brasil disputa na terça-feira, no Estádio Nacional de Singapura, a partir das 7h00 de Brasília, a última partida de 2026, um amistoso contra a seleção local.