O Brasil fará seu último jogo em 2026 a partir das 7h desta terça-feira (17)

Carlo Ancelotti em treino pela Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro / CBF)

Com o técnico Carlo Ancelotti cada vez mais questionado, o Brasil visita Singapura nesta terça-feira (17), em seu último amistoso de 2026, no qual buscará uma goleada contra a fraca seleção local para se redimir da derrota por 3 a 2 para o Japão.

Expulso nos minutos finais da partida do último sábado contra os japoneses, Ancelotti ficará em um dos camarotes do Estádio Nacional de Singapura.

Conhecido por sua habitual calma, o treinador italiano se irritou com a arbitragem, um reflexo da tensão gerada pela falta de bom futebol e resultados positivos.

- Pior desempenho -

Ancelotti assumiu o cargo em meados de 2025 com a missão de recolocar a Seleção nos trilhos, mas a equipe foi eliminada nas oitavas de final da Copa do Mundo este ano.

Em 21 jogos sob o comando do treinador italiano de 67 anos, o Brasil tem um retrospecto de 12 vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

Com uma média de 1,90 ponto por partida, 'Carletto' ostenta o pior desempenho entre todos os treinadores na história da Seleção com mais de 16 jogos dirigidos.

Isso apesar de ter enfrentado apenas duas seleções (França e Marrocos) que estão acima do Brasil no ranking da Fifa.

- Autocrítica -

"Minha avaliação é que não é suficiente. Tenho que fazer mais e vou fazer mais", admitiu Ancelotti sobre seus números.

"Tenho que fazer mais para que a Seleção volte a ser competitiva", acrescentou.

Com o respaldo de sua trajetória no futebol europeu, onde é o técnico com o maior número de títulos da Liga dos Campeões (5) e o único a ter vencido as cinco principais ligas do continente, o italiano não consegue fazer o Brasil engrenar.

Embora aposte na velocidade de atacantes como Vinícius Júnior e Raphinha, a Seleção acaba muitas vezes sendo dominada por seus adversários.

Sem ter à disposição um camisa 10 clássico, Ancelotti jogou com dois meio-campistas e quatro atacantes até a eliminação na Copa do Mundo de 2026, com derrota para a Noruega (2 a 1).

Depois disso, passou a utilizar um 4-3-3, embora continue enfrentando o mesmo problema que seus antecessores no cargo tiveram: a falta de um meio-campista organizador para controlar o jogo e ditar o ritmo.

Outro ponto negativo é a defesa: são 21 gols sofridos em 21 jogos.

"Alguns aspectos contra o Japão mostraram que precisamos evoluir mais no aspecto defensivo do que no ofensivo", disse Ancelotti.

- Esperança na juventude -

O técnico aposta na juventude para renovar o grupo visando o futuro.

A média de idade do elenco para os amistosos desta data Fifa é de 23,6 anos, a mais baixa do Brasil nos últimos 16 anos.

"Estamos no caminho certo para ter uma Seleção muito forte", afirmou Ancelotti

Mas alguns começam a perder a paciência.

"Ancelotti, já deu! Pega tuas coisas e mete o pé! (...) Na Seleção Brasileira, até agora, não mostrou a que veio", criticou o ex-atacante Romário.

O treinador respondeu nesta segunda-feira (16).

"O Romário opinou, é um direito que todos têm, para dizer mentiras, verdades ou bobagens. A verdade é que o Romário fala muito", comentou.

Sem Ancelotti e diante do adversário mais fraco deste século (149º no ranking da Fifa), o Brasil fará seu último jogo em 2026 a partir das 7h (horário de Brasília) desta terça-feira.



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