Sem Raphinha, porém com a volta de Rayan, Brasil se prepara para a próxima partida amistosa

Por conta da expulsão contra o Japão, a seleção brasileira não conta com Raphinha para a partida contra Singapura

Apresentação da Seleção Brasileira em Singapura (Rafael Ribeiro / CBF)

Depois da melancólica derrota para o Japão, o Brasil volta a entrar em campo nesta terça-feira para mais um amistoso. O adversário dessa vez será a seleção de Singapura, que joga em seus domínios. O fraco nível do adversários e o resultado ruim diante dos japoneses coloca pressão sobre os comandados de Carlo Ancelotti, que não pensam em outro resultado senão a vitória. Este será o último compromisso oficial da seleção em 2026. A bola rola às 7h (de Brasília).

O Brasil já entra em campo nesta terça sem dois nomes de peso, que foram expulsos contra o Japão: Raphinha e o próprio técnico Carlo Ancelotti. Ambos receberam cartão vermelho após o terceiro gol dos japoneses, por reclamação de uma suposta falta em João Gomes no meio de campo, que originou a jogada que terminou com a bola no fundo das redes. O lance nos acréscimos gerou revolta dos brasileiros.

Mesmo se tratando de um amistoso, a Fifa considera o duelo com o Japão como um compromisso oficial. Por isso, Ancelotti e Raphinha estão fora de combate.

A missão agora é renovar os ânimos e apagar a impressão ruim deixada no último sábado. A seleção de Singapura é apenas a 149ª colocada do ranking da Fifa e vem de uma derrota por 4 a 1 contra Paraguai.

Uma notícia para empolgar para o duelo desta terça é o retorno de Rayan, que tem sido destaque nessa nova geração da seleção brasileira. O atacante do Bournemouth esteve de fora do compromisso com o Japão, mas treinou com os jogadores considerados reservas e deve estar à disposição da comissão técnica.

Os titulares do Brasil contra os japoneses fizeram treinos regenerativos na academia neste domingo, enquanto os suplentes foram a campo - incluindo Rayan, que foi testado como meia.

Apesar de ainda ser certeza de que Ancelotti não estará em campo, a dúvida que persiste é de quem substituirá o italiano na beira de campo. Existem duas opções: os auxiliares Paul Clement, da Inglaterra, ou Francesco Mauri, da Itália.

FICHA TÉCNICA:

SINGAPURA x BRASIL

SINGAPURA - Mahbud; Stewart, Harun, Baharudin e Mahler; Song, Shahiran, Nakamura e Zulkifli; Ahmad e Stewart. Técnico: Gavin Lee.

BRASIL - Bento (Lucas Perri); Vanderson, Vitor Reis, Arthur Dias e Douglas Santos; João Gomes, Bruno Guimarães e Gabriel Bontempo; Endrick, Vini Jr e Rayan. Técnico: Paul Clement (Francesco Mauri).

HORÁRIO: 7h (de Brasília).

LOCAL: Estádio Nacional de Singapura.

ONDE ASSISTIR: TV Globo e SporTV.