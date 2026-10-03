Índia x Brasil: onde assistir, horário e escalações do amistoso da Seleção Brasileira
Seleção encerra a Data Fifa neste sábado, em Calcutá, no primeiro encontro da história contra a Índia; Ancelotti prepara oito mudanças na equipe titular
Publicado: 03/10/2026 às 06:00
Vini Jr., atacante da seleção brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)
O Brasil encerra a Data Fifa neste sábado (3), às 11h (de Brasília), diante da Índia, no Salt Lake Stadium, em Calcutá. O amistoso será o primeiro confronto da história entre as duas seleções e fecha a sequência de compromissos da equipe comandada por Carlo Ancelotti.
A Seleção chega para o último jogo da Data Fifa depois de empatar por 1 a 1 com a Austrália e, na sequência, vencer os australianos por 4 a 2.
BRASIL
Ancelotti indicou uma escalação com oito mudanças em relação ao time que iniciou a partida contra a Austrália. A comissão técnica também trabalha com a ideia de utilizar todos os 26 convocados ao longo da Data Fifa. Durante o treinamento desta sexta-feira (2), Endrick chegou a ser testado entre os titulares.
Uma das mudanças ocorre no ataque. Raphinha deixou a delegação após apresentar um problema muscular na coxa direita, abrindo espaço para Pedro, que iniciou a atividade entre os titulares. Endrick também foi observado na função durante o treinamento.
“Toda essa derrota, esse período difícil, é para nós uma motivação para criar uma nova geração de jogadores que poderão competir pelo melhor nos próximos anos”, afirmou Ancelotti.
ÍNDIA
A seleção indiana chega ao amistoso depois de empatar por 1 a 1 com o Panamá, no último dia 25. O confronto contra o Brasil representa mais uma oportunidade para a equipe comandada por Khalid Jamil enfrentar uma seleção de alto nível.
FICHA DA PARTIDA
Brasil: Pedro Morisco; Matheuzinho, Marquinhos, Arthur Dias e Douglas Santos; Danilo, Andrey Santos (Bruno Guimarães) e Gabriel Bontempo; Estêvão, Pedro (Endrick) e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.
Índia: Gurpreet Sandhu; Abhishek Singh Tekcham, Anwar Ali, Bijoy Varghese e Akash Mishra; Partap Singh, Ralte, Ricky Shabong e Kuruniyan; Ryan Williams e Manvir Singh. Técnico: Khalid Jamil.
Competição: Amistoso internacional – Data Fifa
Horário: 11h (de Brasília)
Local: Estádio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (Salt Lake), Calcutá, Índia
Árbitro: Ilgiz Tantashev (UZB)
Assistentes: Andrey Tsapenko (UZB) e Timur Gaynullin (UZB)
Quarto árbitro: Rustam Lutfulin (UZB)
Transmissão: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e GE TV (YouTube)