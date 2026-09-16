Martinelli, do Fluminense, é convocado pela Seleção Brasileira para amistosos contra Austrália e Índia
O volante foi convocado na vaga do atacante João Pedro, cortado por lesão
Publicado: 16/09/2026 às 14:44
Martinelli, volante do Fluminense (MARINA GARCIA / FLUMINENSE FC)
Após o corte do atacante João Pedro, do Chelsea, por lesão, o técnico Carlo Ancelotti convocou o volante Martinelli para os próximos amistosos da Seleção Brasileira contra Austrália e Índia. O meio-campista do Fluminense teve a convocação anunciada nesta quarta-feira (16) e integrará o elenco da próxima Data Fifa do Brasil.
O volante de 24 anos já vinha no radar do treinador italiano e chegou a fazer parte de pré-listas de convocação. Martinelli será mais uma opção para o meio-campo, renovado por Ancelotti na atual lista.
A Seleção Brasileira iniciará a série de três amistosos contra a Austrália no dia 25 de setembro, em Townsville, às 07h. Depois, a Canarinho volta a encarar os australianos, no dia 29 de setembro, em Brisbane, também às 07h. O último compromisso será contra a Índia, no dia 3 de outubro, em Calcutá.
Confira a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos:
Goleiros:
Hugo Souza (Corinthians)
Pedro Morisco (Coritiba)
Otávio (Cruzeiro)
Defensores:
Arthur Dias (Athletico)
Douglas Santos (Zenit)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Jair (Nottingham Forest)
Marquinhos (PSG)
Matheuzinho (Corinthians)
Mauro Júnior (PSV)
Victor Reis (Manchester City)
Wesley (Roma)
Meio-campo:
Andrey Santos (Man United)
Breno Bidon (Corinthians)
Bruno Guimarães (Arsenal)
Danilo (Botafogo)
Douglas Luiz (Juventus)
Gabriel Bontempo (Santos)
Martinelli (Fluminense)
Atacantes:
Endrick (Real Madrid)
Estevão (Chelsea)
Pedro (Flamengo)
Raphinha (Barcelona)
Rayan (Bournemouth)
Samuel Lino (Flamengo)
Vini Jr (Real Madrid)
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