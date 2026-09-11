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Carlo Ancelotti é o 12º técnico mais bem pago do mundo; veja o top 30

O italiano é o técnico de seleção com maior salário, superando Mauricio Pochettino, dos Estados Unidos, e Thomas Tuchel, da Inglaterra

Estadão Conteúdo

Publicado: 11/09/2026 às 16:24

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Técnico da Seleção, Carlo Ancelotti/DAN MULLAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Técnico da Seleção, Carlo Ancelotti (DAN MULLAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Carlo Ancelotti figura entre os treinadores mais bem pagos do mundo com um salário anual de 9,43 milhões de euros, valor equivalente a cerca de R$ 56 milhões. O comandante da seleção brasileira ocupa a 12ª posição do ranking divulgado pelo jornal britânico GiveMeSport.

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O italiano é o técnico de seleção com maior salário. Ele supera Mauricio Pochettino, dos Estados Unidos, e Thomas Tuchel, da Inglaterra, que ganham 5,93 milhões de euros (R$ 35 milhões) e 5,8 milhões de euros (R$ 34 milhões), respectivamente, e aparecem na lista em 23º e 25º lugar.

O treinador mais bem pago do mundo é o italiano Simone Inzaghi, do Al Hilal, que recebe 26 milhões de euros (R$ 154 milhões). Na sequência, aparece o argentino Diego Simeone, do Atlético de Madrid, com 23,4 milhões de euros (R$ 138 milhões). O nome mais surpreendente do Top 5 é Oliver Glasner, do Nottingham Forest, que recebe 15,13 milhões de euros (R$ 89 milhões).

VEJA OS 30 TREINADORES MAIS BEM PAGOS DO MUNDO

1º - Simone Inzaghi, Al Hilal - 26 milhões de euros (R$ 154 milhões)

2º - Diego Simeone, Atlético de Madrid - 23,4 milhões de euros (R$ 138 milhões)

3º - Luis Enrique, PSG - 20 milhões de euros (R$ 118 milhões)

4º - Mikel Arteta, Arsenal - 17,5 milhões de euros (R$ 103 milhões)

5º - Oliver Glasner, Nottingham Forest - 15,13 milhões de euros (R$ 89 milhões)

6º - Xabi Alonso, Chelsea - 13,4 milhões de euros (R$ 79 milhões)

7º - José Mourinho, Real Madrid - 12 milhões de euros (R$ 71 milhões)

8º - Ange Postecoglou - Al Nassr - 11,64 milhões de euros (R$ 69 milhões)

9º - Andoni Iraola, Liverpool - 11,64 milhões de euros (R$ 69 milhões)

10º - Enzo Maresca, Manchester City - 11,64 milhões de euros (R$ 69 milhões)

11º - Luciano Spalletti, Juventus - 11,06 milhões de euros (R$ 65 milhões)

12º - Carlo Ancelotti, Brasil - 9,43 milhões de euros (R$ 56 milhões)

13º - Unai Emery, Aston Villa - 9,3 milhões de euros (R$ 55 milhões)

14º - Roberto De Zerbi, Tottenham - 9,3 milhões de euros (R$ 55 milhões)

15º - Gian Piero Gasperini, Roma - 9,2 milhões de euros (R$ 54 milhões)

16º - Massimiliano Allegri, Napoli - 8,26 milhões de euros (R$ 49 milhões)

17º - Hansi Flick, Barcelona - 7,45 milhões de euros (R$ 44 milhões)

18º - Ruben Amorim, Milan - 7,33 milhões de euros (R$ 43 milhões)

19º - Cristian Chivu, Inter de Milão - 7,33 milhões de euros (R$ 43 milhões)

20º - Vincent Kompany, Bayern de Munique - 7 milhões de euros (R$ 41 milhões)

21º - Matthias Jaissle, Newcastle - 7 milhões de euros (R$ 41 milhões)

22º - Maurizio Sarri, Atalanta - 6,16 milhões de euros (R$ 36 milhões)

23º - Mauricio Pochettino, Estados Unidos - 5,93 milhões de euros (R$ 35 milhões)

24º - Manuel Pellegrini, Bétis - 5,93 milhões de euros (R$ 35 milhões)

25º - Thomas Tuchel, Inglaterra - 5,8 milhões de euros (R$ 34 milhões)

26º - David Moyes, Everton - 5,8 milhões de euros (R$ 34 milhões)

27º - Michael Carrick, Manchester United - 5,8 milhões de euros (R$ 34 milhões)

28º - Frank Lampard, Coventry City - 5,8 milhões de euros (R$ 34 milhões)

29º - Nuno Espírito Santo, West Ham - 5,26 milhões de euros (R$ 31 milhões)

30º - Okan Buruk, Galatasaray - 4,9 milhões de euros (R$ 29 milhões)

 

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