Seleção Brasileira Feminina enfrenta Argentina na Arena de Pernambuco

Seleção Feminina vai encerrar o ano de 2026 jogando em solo pernambucano no dia 13 de outubro, deixando apenas a vaquejada para ser realizada na arena

Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (Rafael Vieira/DP Foto)

A Seleção Brasileira Feminina irá disputar sua última partida no Brasil em 2026 em solo pernambucano. No dia 13 de outubro, a Arena de Pernambuco irá receber o amistoso entre Brasil e Argentina. Informações como horário e preço de ingresso ainda serão divulgadas.

O confronto serve como preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, mas também serve como teste para a arena, que já vem sendo utilizada em jogos do Santa Cruz pela Série C do Campeonato Brasileiro.

Embora a praça de eventos ainda venha passar por reformas, a partir de novembro, para receber melhor a Copa do Mundo, o amistoso servirá como evento de nível Fifa.

A última vez em que as duas equipes se enfrentaram foi no dia 3 de março de 2024, em jogo válido pelas quartas de final da Copa Ouro Feminina da Concacaf. O Brasil venceu de goleada pelo placar de 5x1 contra as hermanas.