Arena de Pernambuco receberá sete jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027

Sede pernambucana terá uma partida das oitavas de final na primeira edição do torneio no Brasil; final será no Maracanã

Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (Rafael Vieira/DP Foto)

A Arena de Pernambuco receberá sete partidas da Copa do Mundo Feminina de 2027.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (20) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que divulgou o calendário da competição.

Além de seis jogos da fase de grupos, o estádio, em São Lourenço da Mata, terá um duelo das oitavas de final.

A grande decisão acontecerá no Maracanã, no dia 25 de julho. Vale lembrar que o lendário estádio do Rio de Janeiro já recebeu duas decisões do torneio masculino, em 1950 e 2014.

Datas dos jogos na Arena de Pernambuco

27/06 - jogo do Grupo E



29/06 - jogo do Grupo A



01/07 - jogo do Grupo D



03/07 - jogo do Grupo G



05/07 - jogo do Grupo B



07/07 - jogo do Grupo F



10/07 - jogo das oitavas de final

Jogos do Brasil na Fase de Grupos

A Seleção Brasileira já sabe a data e os locais dos seus jogos na fase de grupos da competição.

1º jogo - 24/06 - Maracanã (Rio de Janeiro)

2º jogo - 29/06 - Neo Química Arena (São Paulo)

3º jogos - 04/07 - Mané Garrincha (Brasília)

Quando será o sorteio da Copa do Mundo Feminina?

O sorteio que definirá todos os grupos e onde cada uma das 32 seleções irá jogar acontecerá em dezembro.

Quantas partidas cada estádio irá receber?

Neo Química Arena (São Paulo): 10 jogos



Maracanã (Rio de Janeiro): 9 jogos



Castelão (Fortaleza): 9 jogos



Mineirão (Belo Horizonte): 8 jogos



Arena de Pernambuco (Recife): 7 jogos



Mané Garrincha (Brasília): 7 jogos



Beira-Rio (Porto Alegre): 7 jogos



Fonte Nova (Salvador): 7 jogos

Jogos de mata-mata da Copa:

Oitavas de final : Castelão (2 jogos), Mineirão, Neo Química Arena, Fonte Nova, Arena Pernambuco e Mané Garrincha.

: Castelão (2 jogos), Mineirão, Neo Química Arena, Fonte Nova, e Mané Garrincha. Quartas de final : Mineirão, Castelão, Maracanã e Neo Química Arena.

: Mineirão, Castelão, Maracanã e Neo Química Arena. Semifinais : Maracanã e Neo Química Arena.

: Maracanã e Neo Química Arena. Terceiro lugar :Neo Química Arena.

:Neo Química Arena. Final: Maracanã.

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