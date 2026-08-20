Arena de Pernambuco receberá sete jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027
Sede pernambucana terá uma partida das oitavas de final na primeira edição do torneio no Brasil; final será no Maracanã
Publicado: 20/08/2026 às 09:40
Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (Rafael Vieira/DP Foto)
A Arena de Pernambuco receberá sete partidas da Copa do Mundo Feminina de 2027.
O anúncio foi feito nesta quinta-feira (20) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que divulgou o calendário da competição.
Além de seis jogos da fase de grupos, o estádio, em São Lourenço da Mata, terá um duelo das oitavas de final.
A grande decisão acontecerá no Maracanã, no dia 25 de julho. Vale lembrar que o lendário estádio do Rio de Janeiro já recebeu duas decisões do torneio masculino, em 1950 e 2014.
Datas dos jogos na Arena de Pernambuco
- 27/06 - jogo do Grupo E
- 29/06 - jogo do Grupo A
- 01/07 - jogo do Grupo D
- 03/07 - jogo do Grupo G
- 05/07 - jogo do Grupo B
- 07/07 - jogo do Grupo F
- 10/07 - jogo das oitavas de final
Jogos do Brasil na Fase de Grupos
A Seleção Brasileira já sabe a data e os locais dos seus jogos na fase de grupos da competição.
- 1º jogo - 24/06 - Maracanã (Rio de Janeiro)
- 2º jogo - 29/06 - Neo Química Arena (São Paulo)
- 3º jogos - 04/07 - Mané Garrincha (Brasília)
Quando será o sorteio da Copa do Mundo Feminina?
O sorteio que definirá todos os grupos e onde cada uma das 32 seleções irá jogar acontecerá em dezembro.
Quantas partidas cada estádio irá receber?
- Neo Química Arena (São Paulo): 10 jogos
- Maracanã (Rio de Janeiro): 9 jogos
- Castelão (Fortaleza): 9 jogos
- Mineirão (Belo Horizonte): 8 jogos
- Arena de Pernambuco (Recife): 7 jogos
- Mané Garrincha (Brasília): 7 jogos
- Beira-Rio (Porto Alegre): 7 jogos
- Fonte Nova (Salvador): 7 jogos
Jogos de mata-mata da Copa:
- Oitavas de final: Castelão (2 jogos), Mineirão, Neo Química Arena, Fonte Nova, Arena Pernambuco e Mané Garrincha.
- Quartas de final: Mineirão, Castelão, Maracanã e Neo Química Arena.
- Semifinais: Maracanã e Neo Química Arena.
- Terceiro lugar:Neo Química Arena.
- Final: Maracanã.
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