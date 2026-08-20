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COPA DO MUNDO FEMININA

Arena de Pernambuco receberá sete jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027

Sede pernambucana terá uma partida das oitavas de final na primeira edição do torneio no Brasil; final será no Maracanã

Ivan Mota

Publicado: 20/08/2026 às 09:40

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Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata/Rafael Vieira/DP Foto

Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (Rafael Vieira/DP Foto)

A Arena de Pernambuco receberá sete partidas da Copa do Mundo Feminina de 2027.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (20) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que divulgou o calendário da competição.

Veja também:

Além de seis jogos da fase de grupos, o estádio, em São Lourenço da Mata, terá um duelo das oitavas de final.

A grande decisão acontecerá no Maracanã, no dia 25 de julho. Vale lembrar que o lendário estádio do Rio de Janeiro já recebeu duas decisões do torneio masculino, em 1950 e 2014.

Datas dos jogos na Arena de Pernambuco

  • 27/06 - jogo do Grupo E
  • 29/06 - jogo do Grupo A
  • 01/07 - jogo do Grupo D
  • 03/07 - jogo do Grupo G
  • 05/07 - jogo do Grupo B
  • 07/07 - jogo do Grupo F
  • 10/07 - jogo das oitavas de final

Jogos do Brasil na Fase de Grupos

A Seleção Brasileira já sabe a data e os locais dos seus jogos na fase de grupos da competição.

  • 1º jogo - 24/06 - Maracanã (Rio de Janeiro)
  • 2º jogo - 29/06 - Neo Química Arena (São Paulo)
  • 3º jogos - 04/07 - Mané Garrincha (Brasília) 

Quando será o sorteio da Copa do Mundo Feminina?

O sorteio que definirá todos os grupos e onde cada uma das 32 seleções irá jogar acontecerá em dezembro.

Quantas partidas cada estádio irá receber?

  • Neo Química Arena (São Paulo): 10 jogos
  • Maracanã (Rio de Janeiro): 9 jogos
  • Castelão (Fortaleza): 9 jogos
  • Mineirão (Belo Horizonte): 8 jogos
  • Arena de Pernambuco (Recife): 7 jogos
  • Mané Garrincha (Brasília): 7 jogos
  • Beira-Rio (Porto Alegre): 7 jogos
  • Fonte Nova (Salvador): 7 jogos

Jogos de mata-mata da Copa:

  • Oitavas de final: Castelão (2 jogos), Mineirão, Neo Química Arena, Fonte Nova, Arena Pernambuco e Mané Garrincha.
  • Quartas de final: Mineirão, Castelão, Maracanã e Neo Química Arena.
  • Semifinais: Maracanã e Neo Química Arena.
  • Terceiro lugar:Neo Química Arena.
  • Final: Maracanã.

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