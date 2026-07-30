Amistoso do Brasil com a Índia é confirmado pela CBF; confira a agenda da Seleção

O amistoso está marcado para 3 de outubro, em Calcutá, e fará parte da programação da equipe na Super Data Fifa entre setembro e outubro

Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira (MAURO PIMENTEL / AFP)

A seleção brasileira terá a Índia como adversária pela primeira vez em sua história. O amistoso está marcado para 3 de outubro, no Estádio Salt Lake, em Calcutá, e fará parte da programação da equipe na Super Data Fifa que ocorrerá entre setembro e outubro. Antes do compromisso, o Brasil enfrentará a Austrália em duas oportunidades.

A agenda da seleção brasileira prevê três partidas durante a janela internacional. O primeiro encontro será em 25 de setembro, diante dos australianos, em Townsville, no Queensland Country Bank Stadium. Quatro dias depois, em 29 de setembro, as equipes voltam a se enfrentar, desta vez em Brisbane, no Suncorp Stadium.

Na sequência, a delegação brasileira viajará para a Índia para o compromisso contra a seleção local. O duelo de 3 de outubro será disputado no Estádio Salt Lake, em Calcutá, e marcará a primeira partida do Brasil em território indiano.

A confirmação foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que destacou o caráter histórico da partida e a relação construída entre a seleção brasileira e os torcedores indianos ao longo das últimas décadas.

Vale mencionar que, em dezembro de 2025, Lionel Messi esteve no palco que receberá Brasil x Índia, durante sua turnê pelo país. A expectativa dos torcedores era de uma aparição do jogador por 45 minutos, mas o craque argentino permaneceu no local por cerca de 20 minutos apenas.

A participação reduzida, somada à dificuldade de muitos fãs para enxergá-lo em meio à presença de autoridades e convidados, provocou revolta nas arquibancadas. O episódio terminou em confusão, com torcedores invadindo o gramado e arremessando objetos, além de danos a partes da estrutura do estádio.

Agora, meses depois, o Salt Lake volta a receber estrelas do futebol mundial em uma partida que marcará a estreia seleção brasileira em território indiano.

Da Austrália para a Índia ????????????????



A agenda da Seleção Brasileira continua.



Depois dos amistosos na Austrália, nosso próximo destino será a Índia, onde escreveremos um capítulo inédito da nossa história.



No dia 3 de outubro, a Seleção entrará em campo pela primeira vez em solo… pic.twitter.com/UNbhtNU3we — brasil (@CBF_Futebol) July 30, 2026

Confira a agenda da seleção brasileira na Super Data Fifa:

Brasil x Austrália: 25 de setembro, em Townsville (Austrália)

Brasil x Austrália: 29 de setembro, em Brisbane (Austrália)

Brasil x Índia: 3 de outubro, em Calcutá (Índia)