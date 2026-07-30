Ancelotti quer "encontrar meio-campistas de alto nível" para recuperar Seleção Brasileira

Com o contrato como técnico da Seleção Brasileira renovado até 2030, Ancelotti espera fortalecer os laços com clubes locais para a "formação de talentos", em especial, os meio-campistas, apontados pelo treinador italiano como maior carência do futebol nacional

Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira (Paul ELLIS / AFP)

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, disse em entrevista publicada nesta quarta-feira (29) que "encontrar meio-campistas de alto nível" é uma de suas prioridades na reconstrução da equipe após o fracasso na Copa do Mundo de 2026.

A falta de um volante capaz de ditar o ritmo do jogo foi um ponto fraco na Copa do Mundo, na qual a equipe canarinho foi eliminada nas oitavas de final ao perder por 2 a 1 para a Noruega. Uma lesão tirou daquela partida a opção natural que Ancelotti tinha para essa função: Lucas Paquetá.

"Temos que observar a progressão dos novos meio-campistas. Acho que estamos muito bem cobertos na frente para o futuro, muito bem cobertos atrás. Temos que encontrar meio-campistas de alto nível", disse o técnico de 67 anos em entrevista ao portal Globo Esporte.

Com seu contrato como técnico da Seleção renovado até 2030, Ancelotti espera fortalecer os laços com clubes locais para a "formação de talentos".

"A equipe que ganhou a Copa do Mundo, a Espanha, teve muita posse de bola. Tem sete meio-campistas tops no mundo. Fabián, Rodri, Pedri, Olmo, Zubimendi, Merino e Gavi", analisou.

O italiano tem a tarefa de rejuvenescer a Seleção, de olho na Copa América de 2028 e na próxima edição da Copa do Mundo, que será disputada em 2030.

"Com essa Copa do Mundo termina uma geração de jogadores muito importantes, começando por Neymar, passando por Danilo, Casemiro". apontou.

O Brasil disputará amistosos fora de casa contra a Austrália nos dias 25 e 29 de setembro, nas cidades australianas de Townsville e Brisbane.

Segundo a imprensa local, estão em andamento negociações para outro amistoso contra a Índia, em Calcutá, no início de agosto.