Brasil registrou a maior média de idade da sua história na Copa de 2026; nomes como Neymar e Alisson chegarão ao próximo Mundial com idade avançada

Renovação da Seleção: quem são os jovens que podem ganhar espaço com Ancelotti até 2030 (Fotos: Rafael Ribeiro/CBF)

Após fracassos nas duas últimas Copas, com eliminações para a Croácia nas quartas de final em 2022 e para a Noruega em 2026, a Seleção Brasileira deve passar por uma renovação com Carlo Ancelotti. No torneio disputado na América do Norte, o Brasil teve a maior média de idade da sua história em um Mundial, com 29,2 anos.

Pensando em 2030, nomes consolidados na última década chegarão ao Mundial com idade avançada, o que força a comissão técnica a buscar reposições no atual ciclo. Levando em conta a data da próxima Copa do Mundo, em meados de 2030, dez jogadores da atual base terão 36 anos ou mais.

O goleiro Weverton, que teria 42 anos no próximo torneio, lidera a lista dos veteranos. A defesa e o meio-campo são os setores mais afetados pela idade, com nomes como Marquinhos (36), Alisson (37), Alex Sandro (39), Danilo (38) e Casemiro (38). Na frente, Neymar chegaria à competição com 38 anos, o que também coloca sua participação em dúvida sob a ótica física.

Assim, Ancelotti precisará olhar para jovens como Estêvão, Rayan e Endrick, que chegarão ao torneio com 23 ou 24 anos, além de Andrey Santos, Beraldo e Wesley, que estarão com 26.

Atletas como Kaiki Bruno (lateral-esquerdo), que terá 27, e Breno Bidon (volante), aos 25, despontam como alternativas para o italiano, assim como o zagueiro Vitor Reis, de 24 anos.

Jogadores que estarão próximos da casa dos 30 anos, como Vinícius Júnior, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique e Danilo, ainda devem ser aproveitados durante o ciclo e formam a espinha dorsal esperada para a Copa de 2030.

Confira jovens que devem integrar o elenco de Carlo Ancelotti no ciclo para a Copa de 2030:

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