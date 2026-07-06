O fim da Era Neymar: Como o maior artilheiro da Seleção se despediu em um vexame

amisa 10 anuncia adeus após eliminação para a Noruega. Com lesão omitida, números inflados em amistosos e falta de ritmo, o símbolo de uma geração se despede sem a Copa do Mundo

O fim da Era Neymar: Como o maior artilheiro da Seleção se despediu no maior vexame. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

O símbolo de uma geração que falhou, Neymar se despediu da Seleção Brasileira em um fim melancólico. Eliminado pela Noruega com uma derrota por 2 a 1, o camisa 10 encerrou sua história com a Amarelinha em um episódio que resume sua Copa de 2026: a total desconexão com a realidade.

O poético é que, para ele, tudo termina no mesmo lugar que começou: MetLife Stadium, 16 anos depois. A estreia do então camisa 11 aconteceu justamente no mesmo estádio, contra os Estados Unidos, em 9 de agosto de 2010, quando ele marcou um dos gols da vitória por 2 a 0.

Bate-boca e provocação: o que Neymar falou para o goleiro da Noruega na hora do pênalti

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A situação é retratada perfeitamente pela lesão de grau dois que ele sofreu na panturrilha, informação omitida pelo departamento médico do Santos. No fim das contas, o camisa 10 não tinha condições de jogo, demorou um mês para se recuperar e, quando foi acionado, ficou calro que estava fora de ritmo.

A melancolia é aparente, ainda, na discussão com o goleiro antes e depois do pênalti. Após marcar o gol e com o Brasil perdendo por 2 a 1, o camisa 10 e 'dono' do time prefere perder tempo entrando em entrevero com o goleiro adversário ao invés de buscar a bola e tentar um, ainda que improvável, empate.

QUAL O LEGADO DE NEYMAR NA SELEÇÃO BRASILEIRA?

Após 16 anos defendendo a Seleção, o peso do legado de Neymar levanta sérios questionamentos. Individualmente, os números são superlativos: 130 jogos, 80 gols e 59 assistências. Ele ultrapassou Pelé como o maior artilheiro da história do Brasil e se igualou ao Rei como o único a marcar em quatro edições de Copa.

Ao destrinchar os números pela Seleção Brasileira, por outro lado, 46 dos gols e 30 das assistências que ele fez vieram em amistosos.

No entanto, o balanço coletivo da sua era é de frustração. Em termos de troféus, as conquistas se resumem ao inédito Ouro Olímpico (2016) e à Copa das Confederações (2013) — torneios de peso secundário e pouca relevância diante da exigência histórica da Seleção Brasileira.

No palco principal, onde os ídolos nacionais se consagram, a história de Neymar foi marcada por quedas nas fases decisivas: parou diante da Bélgica (2018), da Croácia (2022) e, agora, no vexame contra a Noruega em 2026.

No fim das contas, uma história que tinha tudo para terminar com um final feliz, tem uma página triste para fechar o livro.