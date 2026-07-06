Bate-boca e provocação: o que Neymar falou para o goleiro da Noruega na hora do pênalti

Neymar, do Brasil, e Orjan Nyland, da Noruega (TIMOTHY A. CLARY / AFP)

O ciclo de Neymar na Seleção Brasileira chegou ao fim de forma dolorosa. A derrota por 2 a 1 para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo, selou a eliminação precoce do Brasil em uma partida marcada por tensão nos minutos finais. Antes da cobrança de um pênalti já nos acréscimos, o camisa 10 trocou provocações com o goleiro Nyland. Neymar converteu a penalidade, mas o gol apenas reduziu o placar e não evitou a queda da Seleção, que ampliou o jejum de títulos mundiais.

Instantes antes de cobrar o pênalti que diminuiu o placar para o Brasil, Neymar tentou desestabilizar o arqueiro adversário, iniciando uma rápida discussão na marca da cal.

Neymar: — Onde você quer (o pênalti)? Onde você quer?

Nyland: — Na trave, na trave.

Neymar: — Comigo, não. Comigo, não. Otário.

Apesar de ter vencido a guerra psicológica e convertido a cobrança com categoria, o gol de Neymar veio tarde demais para evitar o vexame histórico em solo norte-americano.

A provocação do goleiro norueguês no final da partida não foi por acaso. Nyland já havia se tornado o grande vilão do Brasil ainda no primeiro tempo. Quando o placar exibia um tenso 0 a 0, a Seleção Brasileira teve um pênalti a seu favor, cobrado pelo volante Bruno Guimarães. Na ocasião, o goleiro levou a melhor e defendeu a cobrança, impedindo que o Brasil saísse na frente.

O fim melancólico de um ciclo

O gol de pênalti contra Nyland acabou sendo o último ato de Neymar no torneio e, possivelmente, em sua trajetória com a Seleção. Logo após a eliminação, o craque indicou que este foi o seu ponto final com a Amarelinha.

O atacante se despede das Copas do Mundo carregando uma marca indigesta: ao lado do ex-zagueiro Thiago Silva, ele é o único jogador na história do futebol brasileiro a disputar quatro edições do torneio (2014, 2018, 2022 e 2026) sem conseguir conquistar o título. Com a queda, o Brasil amplia sua seca para 28 anos sem erguer a taça, consolidando o maior jejum da história da Seleção Pentacampeã.