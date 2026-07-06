Brasil x Noruega: O que deu errado na eliminação da Seleção Brasileira? | Diario da Copa #10

Eliminação nas oitavas expõe falhas na estratégia de Carlo Ancelotti e reascende críticas à influência de Neymar

Brasil x Noruega: o que deu errado na eliminação da Seleção Brasileira? (Fotos: Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira foi eliminada pela Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 no domingo (5).

Após a pior campanha do Brasil desde 1990, o Diario da Copa desta segunda-feira (6) analisa as escolhas táticas de Carlo Ancelotti, as polêmicas de Neymar e os erros que definiram a derrota.

Além da questão tática, fatores individuais e de gestão de elenco pesaram na eliminação. A entrada de Neymar no decorrer da partida levantou questionamentos sobre a influência e as condições de jogo do camisa 10.

Na edição #10 do Diario da Copa, a bancada destrincha o desempenho da Seleção. O debate aborda se o esquema de Ancelotti falhou, o impacto de Neymar no grupo e a disputa paralela pela artilharia do Mundial entre Haaland, Messi, Mbappé e Harry Kane.

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