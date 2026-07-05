Marquinhos critica ciclo da Seleção Brasileira e blinda jovens após eliminação

Marquinhos, zagueiro da Seleção Brasileira (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

O tom na saída de campo após a eliminação do Brasil para a Noruega, na Copa do Mundo de 2026, foi de forte autocrítica. Capitão da Seleção Brasileira, o zagueiro Marquinhos colocou o dedo na ferida ao analisar a derrota, por 2 a 1, no MetLife Stadium. Em um desabafo sincero, o defensor criticou abertamente a instabilidade do ciclo preparatório que se encerrou e pediu paciência aos torcedores com a nova geração que assume a Amarelinha a partir de agora.

Para o experiente defensor, a falta de consistência nos anos que antecederam o Mundial cobrou o seu preço no mata-mata. "Eu acho que a gente não pode simplesmente chegar na Copa do Mundo com um ciclo do jeito que foi e querer tanto. Acho que a gente entregou bastante, mas pecamos nas coisas que tínhamos que ser eficazes", disparou o capitão, em uma clara crítica à preparação da equipe.

Blindagem aos mais novos e pedido de desculpas

Ciente do peso que uma eliminação nas oitavas de final carrega, algo que não acontecia com o Brasil desde 1990, Marquinhos fez questão de assumir a responsabilidade e blindar os atletas mais jovens do elenco, projetando os próximos quatro anos até o Mundial de 2030.

"É um ciclo que vai começar a partir de agora. Não sabemos o que vai acontecer. A gente pede para que tenham paciência com os mais jovens, apoiem bastante (...) Para as próximas gerações, eu peço para que o povo apoie desde já. São quatro anos para que eles possam trabalhar para conseguir coisas grandes na próxima Copa", analisou.

O zagueiro também lamentou a falta de pontaria do ataque brasileiro e a eficiência do adversário, que contou com dois gols do centroavante Erling Haaland.

"Inexplicável. Nessas horas, é mesmo difícil falar. Pela experiência que a gente tem, sabemos que esses jogos são muito difíceis, qualquer bola é decisiva. E hoje a Noruega conseguiu ser eficaz, nós pecamos muito nas chances que tivemos. Agora é aprender com a lição, pedir desculpa ao povo brasileiro, a todos que vieram aqui e presenciaram isso", concluiu.

Com a queda precoce nos Estados Unidos, a Seleção Brasileira ampliou o seu maior jejum histórico em Copas, alcançando a marca de 28 anos sem erguer a taça do mundo.

