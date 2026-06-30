Haaland enxerga Noruega com "pequenas possibilidades" contra o Brasil nas oitavas de final
Após a classificação norueguesa, o atacante projetou o duelo contra a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026
Publicado: 30/06/2026 às 18:12
Haaland, atacante da Noruega (PAUL ELLIS / AFP)
Após marcar e garantir a classificação histórica da Noruega para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, contra a Costa do Marfim, o atacante Haaland aproveitou para projetar o próximo duelo. Os noruegueses enfrentam o Brasil nas oitavas de final, em jogo que acontece no próximo domingo (5).
O goleador foi direto ao falar das chances da Noruega contra a Seleção Brasileira. Haaland indicou que a seleção europeia tem “pequenas possibilidades” contra o Brasil, mas enfatizou que terá de encarar grandes equipes para seguir adiante no Mundial.
“Vamos para as oitavas, haverá excelentes equipes. Não será fácil, temos que ser realistas. Vai ser difícil avançar. Jogar contra o Brasil nas oitavas vai ser algo com que a gente vai precisar lidar. Teremos pequenas possibilidades (contra o Brasil)”, externou o atacante.
O camisa 9 da Noruega foi mais uma vez decisivo e marcou o gol da vitória norueguesa, nesta terça-feira (30), contra a Costa do Marfim. O atacante chegou ao seu quinto gol no Mundial da América do Norte, brigando pela artilharia da competição.
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