Brasil encara a Noruega com tabu de 24 anos sem vencer europeus no mata-mata da Copa do Mundo

A última vitória brasileira contra uma seleção europeia ocorreu justamente na final do Mundial de 2002

Partida entre Brasil x Croácia na Copa do Mundo de 2022 (Lucas Figueiredo / CBF)

A Noruega venceu a Costa do Marfim nesta terça-feira (30) e se confirmou como adversária do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira encara os noruegueses carregando um tabu incômodo na principal competição de futebol do planeta.

A Canarinho não vence uma seleção europeia no mata-mata da Copa do Mundo desde 2002, justamente quando conquistou o pentacampeonato sobre a Alemanha.

De lá para cá, os brasileiros foram eliminados em todos os encontros contra equipes do Velho Continente. Ao todo, foram cinco duelos decisivos, com cinco eliminações da Seleção.

No Mundial de 2006, a Amarelinha foi eliminada pela França nas quartas de final. Em 2010, foi a vez da Holanda ser a algoz do Brasil. Em 2014, o fatídico 7 a 1 contra a Alemanha aumentou esse tabu. Nas duas últimas Copas, em 2018 e 2022, o retrospecto desfavorável se manteve, com o Brasil caindo para Bélgica e Croácia.

Para avançar às fases mais agudas da Copa do Mundo desde 2006, a Seleção Brasileira venceu apenas equipes de fora da Europa, contando classificação contra seleções da América do Norte, América do Sul, África e Ásia.

Desempenho ruim apenas em mata-matas

Apesar da grande sequência de eliminações em mata-matas, o Brasil conta com vitórias contra europeus na fase de grupos da Copa do Mundo no período. Ao todo, foram seis triunfos brasileiros na fase inicial do Mundial, já contabilizando o 3 a 0 sobre a Escócia em 2026.

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