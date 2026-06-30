Equipe comandada por Carlo Ancelotti encara os noruegueses no domingo (5), em Nova Jersey; confira os possíveis cruzamentos até a decisão do Mundial

Caminho do Brasil até a final: com Noruega nas oitavas, veja o chaveamento da Seleção na Copa 2026. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Com a definição da Noruega como adversária do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o chaveamento da Seleção Brasileira até uma possível decisão ganha forma.

A Amarelinha entra em campo no próximo domingo (5), às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, mesmo palco da estreia da equipe no Mundial.

Caso avance diante dos noruegueses, o Brasil pode enfrentar México, Equador, Inglaterra ou RD Congo, que ainda jogam suas partidas de 16-avos de final.

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Mais adiante, um possível adversário da semifinal sairá do grupo formado por Argentina, Cabo Verde, Colômbia, Gana, Austrália, Egito, Argélia ou Suíça.

Do outro lado da chave do Brasil estão França, Espanha, Portugal, Croácia, Bélgica, Senegal, Paraguai, Suécia, Marrocos, Áustria, Canadá, Estados Unidos e Bósnia.

Alemanha, Holanda, Japão, África do Sul e Costa do Marfim já foram eliminados no mata-mata.