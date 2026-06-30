Adversário do Brasil: Noruega vence Costa do Marfim e enfrenta a Seleção nas oitavas
Com gol decisivo de Haaland na reta final, equipe europeia supera os africanos por 2 a 1 e garante vaga para encarar o time de Carlo Ancelotti no domingo (5)
Publicado: 30/06/2026 às 16:02
Adversário do Brasil: Noruega vence Costa do Marfim e enfrenta a Seleção nas oitavas de final. (Foto: PAUL ELLIS / AFP)
A Noruega venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 e será a adversária do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O confronto está marcado para o próximo domingo (5), às 17h (horário de Brasília).
Os noruegueses saíram na frente no placar com um belo gol de Nusa, que chutou no ângulo aos 39 minutos do primeiro tempo.
Os africanos empataram a partida em uma jogada bem trabalhada que terminou com Amad Diallo balançando a rede adversária aos 29 minutos da segunda etapa.
O gol da vitória norueguesa saiu aos 41 minutos, quando Haaland recebeu passe de Berg e, sem goleiro, empurrou para as redes.
Caminho do Brasil até a final
Caso avance, a Amarelinha retorna aos gramados no sábado (11/07).
Confira todo o caminho da Seleção Brasileira até uma possível final:
- Oitavas de final: Noruega - 05/07 (Domingo), às 17h
- Quartas de final:Inglaterra, México, Equador ou RD Congo, 11/07 (Sábado), às 18h
- Semifinal: Argentina, Colômbia, Suíça, Egito, Cabo Verde, Austrália, Argélia ou Gana, 15/07 (Quarta-feira), às 16h
- Final: Cruzamento da outra chave (França, Alemanha, Holanda, Espanha, Portugal, entre outros), 19/07 (Domingo), às 16h