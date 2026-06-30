Eliminação da Alemanha garante Seleção Brasileira como único pentacampeão até 2030

Vini Jr, atacante da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

Quem tem mais, tem cinco. A Seleção Brasileira permanecerá como a única pentacampeã mundial de futebol pelo menos até a Copa do Mundo de 2030. A confirmação veio após a eliminação da Alemanha da Copa do Mundo de 2026. A equipe alemã foi derrotada pelo Paraguai nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.

A classificação paraguaia foi definida na disputa de penalidades. O zagueiro Jonathan Tah desperdiçou a cobrança da Alemanha ao chutar para fora. Na sequência, o defensor Canale converteu o pênalti decisivo, deslocou o goleiro e garantiu a vaga histórica da seleção sul-americana nas quartas de final.

A eliminação alemã encerrou a única possibilidade de outra seleção igualar o Brasil em número de títulos nesta edição do Mundial. Com quatro conquistas (1954, 1974, 1990 e 2014), a Alemanha precisava levantar a taça em 2026 para alcançar o quinto título.

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A Itália, outra seleção com quatro títulos mundiais, não participou da competição após não conseguir a classificação nas Eliminatórias Europeias. Dessa forma, nenhuma equipe poderá igualar a marca brasileira antes da disputa da Copa do Mundo de 2030.

Mesmo sem considerar o desempenho da Seleção Brasileira no restante da competição, o país mantém a liderança isolada no ranking de campeões mundiais. Enquanto a Alemanha se despede precocemente do torneio, o Paraguai avança às oitavas de final após protagonizar um dos resultados mais surpreendentes da Copa do Mundo de 2026.

