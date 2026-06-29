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Sem aliança, Neymar curte balada com Matheus Cunha e vira assunto antes de mata-mata da Copa

Camisa 10 da Seleção Brasileira aproveitou dia de folga ao lado de Matheus Cunha em evento fechado em Nova York; jogador foi fotografado sem a aliança.

Igor Fonseca

Publicado: 29/06/2026 às 12:42

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Sem aliança, Neymar curte balada com Matheus Cunha e vira assunto antes de mata-mata da Copa/Foto: Reprodução/Redes Sociais

Sem aliança, Neymar curte balada com Matheus Cunha e vira assunto antes de mata-mata da Copa (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Seleção Brasileira entra em campo contra o Japão nesta segunda-feira (29) pelos 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026, mas o atacante Neymar foi assunto por uma polêmica fora das quatro linhas.

Na última quinta-feira (25), durante um dia de folga do grupo, o camisa 10 da Amarelinha foi visto em uma festa ao lado do companheiro de equipe Matheus Cunha. Os jogadores foram fotografados junto ao DJ e produtor musical Dabittan.

Casado com a influenciadora Bruna Biancardi, que também está nos Estados Unidos para acompanhar o Mundial, Neymar chamou a atenção por aparecer na imagem sem a aliança.

Os atletas estiveram em um evento da 'AVIRA', uma comunidade de Nova York focada na socialização de jovens profissionais e solteiros.

brasil x japão , copa 2026 , Neymar , seleção brasileira
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