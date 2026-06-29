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Seleção Brasileira
Escalação

Brasil definido! Ancelotti repete escalação da Seleção Brasileira para enfrentar o Japão

Sem mudanças: Ancelotti mantém base da Seleção Brasileira para encarar o Japão

Igor Fonseca

Publicado: 29/06/2026 às 13:07

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Vinicius Jr, atacante da Seleção Brasileira/Rafael Ribeiro

Vinicius Jr, atacante da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro)

O Brasil entra em campo contra o Japão pelos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026 sem mudanças em relação ao time que começou a partida contra a Escócia.

O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, decidiu repetir os 11 iniciais que venceram a última partida da fase de grupos do Mundial por 3x0.

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Dessa forma, a escalação da Amarelinha fica assim: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vinícius Júnior.

A partida está marcada para começar às 14h00 (horário de Brasília).

Ancelotti , copa 2026 , Escalação , Japão , seleção brasileira
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