Comunidade japonesa do Recife se reúne para assistir Brasil x Japão na Copa 2026
Comunidade nipo-brasileira de Recife se reúne para assistir a Brasil e Japão em duelo decisivo na Copa do Mundo
Publicado: 29/06/2026 às 11:43
Comunidade japonesa no Recife (Cortesia)
O clima de Copa do Mundo vai ganhar um tempero cultural especial no Recife nesta segunda-feira (29). A partir das 14h, a Associação Cultural Japonesa do Recife (ACJR) abre as portas do seu Kaikan, localizado no bairro da Várzea, para uma transmissão coletiva do decisivo confronto entre Brasil e Japão. O evento promete reunir imigrantes, descendentes, brasileiros e admiradores da cultura oriental em um ambiente onde a paixão pelo futebol divide espaço com os laços históricos entre as duas nações.
"A proposta é proporcionar um momento de integração da comunidade nipo-brasileira e dos apaixonados por futebol em um ambiente de colaboração", destaca a organização.
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A transmissão terá um formato dinâmico e comunitário. Os organizadores convidaram o público a vestir as camisas de suas seleções de preferência, levar bandeiras. O evento é aberto ao público interessado em acompanhar a partida em um ambiente marcado pelo intercâmbio cultural entre brasileiros e japoneses.
A Associação Cultural Japonesa do Recife desenvolve, ao longo do ano, diversas atividades voltadas à preservação e difusão da cultura japonesa em Pernambuco. Entre elas estão cursos de Mangá, Ikebana, Temari e Origami, além de festivais culturais, oficinas, apresentações artísticas e ações de integração entre a comunidade nipo-brasileira e o público em geral.
Serviço
Evento: Transmissão coletiva do jogo Brasil × Japão – Copa do Mundo
Data: 29 de junho de 2026 (Segunda-feira)
Horário: 14h (horário de Brasília)
Local: Associação Cultural Japonesa do Recife (Kaikan)
Endereço: Av. Prefeito Antônio Pereira, 395 – Várzea – Recife/PE
Entrada: Gratuita
Informações extras: O público pode levar tira-gostos e bebidas de sua preferência para compartilhar.