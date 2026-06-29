Comunidade japonesa do Recife se reúne para assistir Brasil x Japão na Copa 2026

Comunidade nipo-brasileira de Recife se reúne para assistir a Brasil e Japão em duelo decisivo na Copa do Mundo

Comunidade japonesa no Recife (Cortesia)

O clima de Copa do Mundo vai ganhar um tempero cultural especial no Recife nesta segunda-feira (29). A partir das 14h, a Associação Cultural Japonesa do Recife (ACJR) abre as portas do seu Kaikan, localizado no bairro da Várzea, para uma transmissão coletiva do decisivo confronto entre Brasil e Japão. O evento promete reunir imigrantes, descendentes, brasileiros e admiradores da cultura oriental em um ambiente onde a paixão pelo futebol divide espaço com os laços históricos entre as duas nações.

Mais do que um simples jogo de futebol, o encontro celebra uma relação de amizade construída ao longo de mais de um século de imigração japonesa no Brasil. Para a comunidade nipo-brasileira de Pernambuco, a partida traz à tona o clássico sentimento de "coração dividido", mas focado na confraternização.

"A proposta é proporcionar um momento de integração da comunidade nipo-brasileira e dos apaixonados por futebol em um ambiente de colaboração", destaca a organização.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

A transmissão terá um formato dinâmico e comunitário. Os organizadores convidaram o público a vestir as camisas de suas seleções de preferência, levar bandeiras. O evento é aberto ao público interessado em acompanhar a partida em um ambiente marcado pelo intercâmbio cultural entre brasileiros e japoneses.

A Associação Cultural Japonesa do Recife desenvolve, ao longo do ano, diversas atividades voltadas à preservação e difusão da cultura japonesa em Pernambuco. Entre elas estão cursos de Mangá, Ikebana, Temari e Origami, além de festivais culturais, oficinas, apresentações artísticas e ações de integração entre a comunidade nipo-brasileira e o público em geral.

Serviço

Evento: Transmissão coletiva do jogo Brasil × Japão – Copa do Mundo

Data: 29 de junho de 2026 (Segunda-feira)

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Associação Cultural Japonesa do Recife (Kaikan)

Endereço: Av. Prefeito Antônio Pereira, 395 – Várzea – Recife/PE

Entrada: Gratuita

Informações extras: O público pode levar tira-gostos e bebidas de sua preferência para compartilhar.

