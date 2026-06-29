Se a Seleção ganhar hoje (29), quando é o próximo jogo e quem é o adversário?
Copa 2026: Saiba quem o Brasil enfrenta nas oitavas se vencer o Japão
Publicado: 29/06/2026 às 10:53
Jogadores da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)
A Seleção Brasileira entra em campo na tarde desta segunda-feira (29 de junho), às 14h, para encarar o Japão em duelo decisivo pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. Para o torcedor que já está projetando o futuro da Amarelinha no mata-mata, o caminho seguinte já está desenhado.
A partida das oitavas está prevista para o dia 5 de julho de 2026, um domingo, às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
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Próximo jogo do Brasil (Em caso de classificação)
Adversário: O vencedor de Costa do Marfim x Noruega (que se enfrentam nesta terça-feira, 30 de junho, às 14h).
Data: 5 de julho de 2026 (domingo).
Horário: 17h (horário de Brasília).
Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA).
O Caminho do Brasil
Por ter se classificado em primeiro lugar no Grupo C, o Brasil caiu em uma chave que cruza com os sobreviventes dos Grupos E e I. O duelo das oitavas de final, portanto, colocará o futebol sul-americano frente a frente com o vencedor do confronto entre africanos e europeus, garantindo mais um teste de fogo na caminhada rumo ao título mundial.