Se a Seleção ganhar hoje (29), quando é o próximo jogo e quem é o adversário?

Jogadores da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira entra em campo na tarde desta segunda-feira (29 de junho), às 14h, para encarar o Japão em duelo decisivo pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. Para o torcedor que já está projetando o futuro da Amarelinha no mata-mata, o caminho seguinte já está desenhado.

Em caso de classificação, a Seleção Brasileira já conhece o caminho provável para as oitavas de final, embora o adversário ainda dependa da definição completa da fase de grupos. De acordo com o cruzamento projetado da competição, o Brasil poderá enfrentar o vencedor do duelo entre Costa do Marfim e Noruega, confronto marcado para terça-feira, 30 de junho, às 14h.

A partida das oitavas está prevista para o dia 5 de julho de 2026, um domingo, às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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Próximo jogo do Brasil (Em caso de classificação)

Adversário: O vencedor de Costa do Marfim x Noruega (que se enfrentam nesta terça-feira, 30 de junho, às 14h).

Data: 5 de julho de 2026 (domingo).

Horário: 17h (horário de Brasília).

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA).

O Caminho do Brasil

Por ter se classificado em primeiro lugar no Grupo C, o Brasil caiu em uma chave que cruza com os sobreviventes dos Grupos E e I. O duelo das oitavas de final, portanto, colocará o futebol sul-americano frente a frente com o vencedor do confronto entre africanos e europeus, garantindo mais um teste de fogo na caminhada rumo ao título mundial.

