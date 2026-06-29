Que horas é o jogo da Seleção Brasileira hoje? Veja horário do duelo contra o Japão
Seleção Brasileira encara o Japão em partida eliminatória da Copa do Mundo
Publicado: 29/06/2026 às 10:16
Jogadores da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)
A Seleção Brasileira volta a campo nesta segunda-feira (29) pela fase mata-mata da Copa do Mundo 2026. O Brasil enfrenta o Japão no Estádio de Houston em busca da classificação para a próxima fase.
Que horas é o jogo do Brasil hoje?
A Seleção Brasileira entra em campo nesta segunda-feira (29), às 14h, contra o Japão no Estádio de Houston, em Houston, pela fase do mata-mata.
A partida terá transmissão da Globo e SBT (TV aberta), SporTV (TV fechada), globoplay (streaming) e CazéTV (YouTube)
A equipe comandada por Carlo Ancelotti chega embalada após terminar a primeira fase na liderança do Grupo C, com sete pontos. A campanha brasileira começou com empate por 1 a 1 diante do Marrocos, seguido por vitórias por 3 a 0 sobre Haiti e Escócia.
Do outro lado estará um adversário que promete ser o mais desafiador até aqui na Copa. O Japão também encerrou a fase de grupos invicto e avançou na segunda colocação do Grupo F, com cinco pontos.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BRASIL
Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr., Rayan e Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti.
JAPÃO
Zion Suzuki; Hiroki Ito, Tomiyasu e Taniguchi; Ritsu Doan, Tanaka, Keito Nakamura, Kaishu Sano e Kamada; Ayase Ueda e Daizen Maeda. Técnico: Hajime Moriyasu.
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Ficha Técnica
Partida: Brasil x Japão
Fase: Mata-mata (Dezesseis-avos de final) da Copa do Mundo 2026
Data: Segunda-feira, 29 de junho de 2026
Horário: 14h (de Brasília)
Local: Estádio de Houston, Houston (EUA)