Copa 2026: Marquinhos destaca amadurecimento e Ancelotti vê Brasil pronto contra o Japão

O técnico Carlo Ancelotti e o zagueiro Marquinhos em coletiva da seleção brasileira (RONALDO SCHEMIDT / AFP)

A Seleção Brasileira entra em campo nesta segunda-feira (29), diante do Japão, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026. Na véspera do duelo, o técnico Carlo Ancelotti e o zagueiro Marquinhos concederam entrevista coletiva em Houston e reforçaram o clima de decisão que cerca o primeiro confronto eliminatório do Brasil no torneio.

Depois de liderar o Grupo C, a equipe brasileira inicia uma nova etapa da competição. Para Ancelotti, o mata-mata exige uma preparação diferente e máxima concentração.

“Para amanhã, precisamos de mente, coração e ideias claras. Temos que estar preparados para tudo que pode acontecer em uma eliminatória. Isso não é um ‘mata-mata’, é um ‘mata’. Não tem volta”, destacou o treinador italiano.

Derrota brasileira no último confronto

O último encontro entre as seleções terminou com vitória japonesa por 3 a 2, em outubro do ano passado, resultado que ainda serve de referência para o planejamento brasileiro.

“Foi uma boa experiência para a gente saber que o Japão é uma equipe competitiva e uma das melhores do mundo. Eles venceram a Inglaterra em março, então temos total respeito por eles e nos preparamos para esse jogo como uma final, até porque é uma final”, afirmou.

Quem também relembrou o último duelo foi Marquinhos. Para o capitão brasileiro, a derrota serviu como aprendizado para uma equipe que evoluiu ao longo do último ano e chega mais madura ao Mundial.

“Serve como aprendizado para a gente. Tudo o que vivemos nos últimos anos serviu de aprendizado, como teste. Crescemos bastante de lá para cá, mudamos em relação ao time e crescemos na Copa do Mundo”, avaliou o defensor.

Campanhas

Marquinhos fez questão de destacar a qualidade da seleção japonesa, que avançou de forma invicta na fase de grupos e ganhou elogios dentro da comissão técnica brasileira.

“É uma situação totalmente diferente em que as equipes chegam para esse mata-mata. Analisamos a equipe do Japão, muito qualificada. Temos a nossa estratégia para explorar e neutralizar os pontos fortes deles. É uma nova competição que se inicia”, disse.

Neymar

Além da expectativa pelo confronto, Ancelotti também comentou a situação de Neymar. Recuperado fisicamente, o camisa 10 aparece como opção para ganhar mais minutos em campo após retornar à lista de relacionados na última rodada.

“O Neymar está evoluindo muito bem, está progredindo. Na última semana ele evoluiu bastante. Pode jogar mais de 15 minutos, obviamente. Está bastante bem, mas depende muito do contexto do jogo e da evolução da partida”, explicou.

O treinador ainda arrancou risadas dos jornalistas ao falar sobre a ansiedade antes da divulgação da escalação. Sem confirmar oficialmente os titulares, brincou ao ser questionado sobre o sono dos jogadores.

“O jogador dorme muito bem. Melhor do que um treinador”, respondeu.