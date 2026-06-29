Brasil x Japão: onde assistir, horário e escalações pelos 16 avos da Copa 2026
Seleção Brasileira inicia a caminhada no mata-mata da Copa do Mundo contra os japoneses
Publicado: 29/06/2026 às 07:00
Seleção Brasileira em partida da Copa do Mundo 2026 ( CHANDAN KHANNA / AFP)
Chegou o mata-mata para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Depois da liderança na fase de grupos, o Brasil enfrenta o Japão nesta segunda-feira (29), às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, pela fase de 16 avos de final do Mundial. A partir de agora, é tudo ou nada por uma vaga nas oitavas de final.
Quem levar a melhor no duelo desta segunda, enfrenta o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega. Em caso de empate em Brasil x Japão no tempo normal, a decisão seguirá para a prorrogação e, persistindo a igualdade, será definida nas cobranças de pênaltis.
O retrospecto é favorável aos brasileiros. Ao longo da história, as duas seleções se enfrentaram 14 vezes, com 11 vitórias do Brasil, dois empates e apenas um triunfo do Japão. Curiosamente, essa única derrota brasileira aconteceu justamente no encontro mais recente entre as equipes, em outubro do ano passado, quando os 'Samurais Azuis' venceram por 3 a 2, de virada, em amistoso.
Em Copas do Mundo, o confronto tem apenas um capítulo. Foi em 2006, na Alemanha, pela última rodada da fase de grupos. Na ocasião, o Brasil venceu por 4 a 1 e confirmou a classificação para as oitavas de final. Vinte anos depois, os caminhos voltam a se cruzar, agora em um cenário ainda mais decisivo.
BRASIL
A equipe comandada por Carlo Ancelotti chega embalada após terminar a primeira fase na liderança do Grupo C, com sete pontos. A campanha brasileira começou com empate por 1 a 1 diante do Marrocos, seguido por vitórias por 3 a 0 sobre Haiti e Escócia.
O desempenho garantiu a ponta da chave e trouxe confiança para o início do mata-mata, além de consolidar alguns nomes como protagonistas da campanha.
Entre eles, Vinícius Júnior aparece como principal destaque. O camisa 7 soma quatro gols e é o artilheiro da Seleção na competição. Logo atrás está Matheus Cunha, que vive grande fase e já balançou as redes três vezes.
A dupla ofensiva tem sido fundamental para um Brasil que ganhou consistência ao longo da primeira fase e chega ao confronto eliminatório cercado de expectativas. A tendência é que o Carlo Ancelotti mantenha a base que venceu a Escócia na última rodada da fase de grupos.
No treinamento realizado antes da viagem para o Texas e também na atividade final em Houston, o italiano voltou a trabalhar com a mesma equipe titular. A única ausência segue sendo Raphinha. O atacante do Barcelona continua em recuperação de uma lesão na coxa direita e não reúne condições de jogo para o confronto eliminatório.
JAPÃO
Do outro lado estará um adversário que promete ser o mais desafiador até aqui na Copa. O Japão também encerrou a fase de grupos invicto e avançou na segunda colocação do Grupo F, com cinco pontos.
Os japoneses empataram por 2 a 2 com a Holanda na estreia, venceram a Tunísia por 4 a 0 e garantiram a classificação após novo empate, desta vez por 1 a 1 contra a Suécia. Foi justamente esse resultado que definiu o cruzamento com a Seleção Brasileira.
Conhecida pela intensidade, velocidade e qualidade na troca de passes, a seleção japonesa chega ao mata-mata acreditando que pode fazer história. O discurso no entorno da equipe asiática é de confiança para encarar o Brasil, impulsionado pelo crescimento do futebol japonês nos últimos anos.
O único desfalque do técnico Hajime Moriasu será o meia-atacante Takefusa Kubo, que ficou fora dos últimos jogos do Japão devido a uma lesão no joelho.
FICHA DA PARTIDA
BRASIL
Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr., Rayan e Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti.
JAPÃO
Zion Suzuki; Hiroki Ito, Tomiyasu e Taniguchi; Ritsu Doan, Tanaka, Keito Nakamura, Kaishu Sano e Kamada; Ayase Ueda e Daizen Maeda. Técnico: Hajime Moriyasu.
Local: NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos
Horário: 14h (de Brasília)
Fase: 16 avos de final
Árbitro: Maurizio Mariani (Itália)
Assistentes: Daniele Bindoni (Itália) e Alberto Tegoni (Itália)
Quarto árbitro: Sandro Schaerer (Suíça)
Transmissão: Globo e SBT (TV aberta), SporTV (TV fechada), globoplay (streaming) e CazéTV (YouTube)