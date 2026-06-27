Prefeitura do Recife confirma três polos com telões para transmissão de Brasil x Japão

Copa no Recife: Sítio Trindade, Rio Branco e Boa Viagem terão transmissão de Brasil x Japão

Torcida do Brasil acompanhando jogo no Recife (Karol Rodrigues/DP Foto)

A Prefeitura do Recife confirmou que vai garantir a transmissão da partida entre a Seleção Brasileira e o Japão, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo, na próxima segunda-feira (29), às 14h. Para receber a torcida, a gestão municipal vai reaproveitar a estrutura de telões montada para o ciclo junino em três pontos estratégicos da cidade: a Pracinha de Boa Viagem, o Sítio Trindade e a Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife.

A estratégia visa manter o embalo do público recifense, que já vinha acompanhando a primeira fase do mundial nos mesmos locais. Nos polos do Sítio Trindade (Zona Norte) e da Rio Branco (Centro), o tradicional cenário do São João agora divide espaço com o verde e amarelo. Em ambos os locais, os portões abrem às 13h com programação musical antes e depois do apito inicial. O som ficará sob o comando dos DJs Pepe Jordão, no Sítio, e Guilherme, na Rio Branco.

Já na Zona Sul, a movimentação na Pracinha de Boa Viagem integra o projeto Pracinha Cultural. A concentração dos torcedores também começa às 13h e, logo após o término da partida, às 16h, a cantora Any Melo sobe ao palco para encerrar o evento.

Serviço: Transmissão de Brasil x Japão no Recife

Data: Segunda-feira, 29 de junho

Horário: Abertura dos polos às 13h; início do jogo às 14h

Locais:

Sítio Trindade (Estrada do Arraial, Casa Amarela) – Atração: DJ Pepe Jordão

Avenida Rio Branco (Bairro do Recife) – Atração: DJ Guilherme

Pracinha de Boa Viagem (Boa Viagem) – Atração: Cantora Any Melo (às 16h)

