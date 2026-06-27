Prefeitura do Recife confirma três polos com telões para transmissão de Brasil x Japão
Copa no Recife: Sítio Trindade, Rio Branco e Boa Viagem terão transmissão de Brasil x Japão
Publicado: 27/06/2026 às 13:20
Torcida do Brasil acompanhando jogo no Recife (Karol Rodrigues/DP Foto)
A Prefeitura do Recife confirmou que vai garantir a transmissão da partida entre a Seleção Brasileira e o Japão, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo, na próxima segunda-feira (29), às 14h. Para receber a torcida, a gestão municipal vai reaproveitar a estrutura de telões montada para o ciclo junino em três pontos estratégicos da cidade: a Pracinha de Boa Viagem, o Sítio Trindade e a Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife.
Já na Zona Sul, a movimentação na Pracinha de Boa Viagem integra o projeto Pracinha Cultural. A concentração dos torcedores também começa às 13h e, logo após o término da partida, às 16h, a cantora Any Melo sobe ao palco para encerrar o evento.
Serviço: Transmissão de Brasil x Japão no Recife
Data: Segunda-feira, 29 de junho
Horário: Abertura dos polos às 13h; início do jogo às 14h
Locais:
Sítio Trindade (Estrada do Arraial, Casa Amarela) – Atração: DJ Pepe Jordão
Avenida Rio Branco (Bairro do Recife) – Atração: DJ Guilherme
Pracinha de Boa Viagem (Boa Viagem) – Atração: Cantora Any Melo (às 16h)