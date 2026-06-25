Base do Náutico, Douglas Santos vive momento de alta na Seleção e ganha mais de 2 milhões de seguidores

O lateral-esquerdo vem em viés de crescimento com o técnico Carlo Ancelotti, se consolidando como titular na Copa do Mundo

Douglas Santos, lateral-esquerdo da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro / CBF)

Representante do futebol pernambucano na Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2026, o lateral-esquerdo Douglas Santos vive momento de alta no Mundial da América do Norte. Cria das categorias de base do Náutico, o defensor vem em viés de crescimento e se consolidou como o titular de Carlo Ancelotti na função.

As boas atuações durante a fase de grupos fizeram Douglas Santos ganhar de vez os holofotes do torcedor brasileiro. Chegando à competição como o jogador da Canarinho com o menor número de seguidores, o lateral-esquerdo explodiu nas redes sociais, ganhando mais de 2 milhões de seguidores após a partida contra a Escócia.

Em entrevista à Cazé TV após a vitória brasileira por 3 a 0, Douglas Santos agradeceu ao carinho recebido pelo torcedor e falou sobre o seu atual momento como titular da Seleção.

“É um sonho estar vivendo esse momento, não só meu, mas do meu pai e da minha família. Quero agradecer toda a Seleção Brasileira que me acolheu de uma forma incrível. Estão me dando força e isso está trazendo energia boa para dentro de campo. O Ancelotti pediu sim para eu subir mais nesses dois últimos jogos quando tivéssemos a bola. Estou procurando ajudar o Vini Jr e o pessoal do ataque”, externou Douglas Santos.

“Eu não sou muito ativo nas redes sociais, mas sei que isso é bom para mim. São pessoas que estão me dando boas energias e torcendo por mim e pela Seleção Brasileira. Se Deus quiser vamos seguir um caminho muito vitorioso”, concluiu o defensor.

Evolução em campo

Possuindo características de um lateral mais defensivo, Douglas Santos foi o escolhido para tentar parar a força ofensiva de Marrocos na estreia, que se concentrava no lado direito do ataque. Vencendo a concorrência de Alex Sandro no setor, o jogador da base do Timbu fez bem a sua função e ganhou ainda mais respaldo da comissão técnica.

Contra Haiti e Escócia, adversários de uma menor exigência técnica, Douglas Santos alinhou a sua segurança defensiva com chegadas ao ataque. O atleta de 32 anos passou a participar mais da construção da equipe, se associando em campo com Lucas Paquetá e Vini Jr. pelo lado esquerdo.

Segundo dados do Sofascore, Douglas Santos teve uma taxa de 97% de acerto nos passes contra os escoceses, acertando 38 passes de 39 tentados. O defensor também contou com 48 ações com bola e finalizou uma vez, destacando a sua melhora ofensiva.

Trajetória de Douglas Santos



Natural de João Pessoa (PB), Douglas tem uma trajetória de resiliência e solidez. O atleta deu seus primeiros passos no futebol profissional vestindo a camisa do Náutico, clube onde foi revelado nas categorias de base e promovido ao elenco principal em 2012. No ano seguinte, assumiu a titularidade absoluta nos Aflitos e chamou a atenção do cenário nacional, recebendo sua primeira convocação para a Seleção principal em um amistoso contra a Bolívia, ainda em 2013.



Com bagagem internacional e o prestígio de ter sido campeão olímpico nos Jogos do Rio, em 2016, o lateral agora vive o ápice da carreira. Com 32 anos de idade, Douglas Santos é multicampeão pelo Zenit, da Rússia, e entra no radar do futebol mundial pelas suas atuações no maior palco de futebol do mundo.

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