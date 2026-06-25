Vini Jr. iguala marca histórica de Rivaldo, Jairzinho, Romário e Ronaldo em Copas
Com início avassalador, Vini Jr. repete feito de campeões mundiais pela Seleção Brasileira
Publicado: 25/06/2026 às 12:52
Vinicius Jr, atacante da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro)
A vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 sobre a Escócia, na noite desta quarta-feira (24), confirmou a classificação para a próxima fase da Copa do Mundo e reforçou o protagonismo de Vinícius Júnior.
Ao balançar as redes no duelo, o atacante igualou um feito raro e histórico de Jairzinho (1970), Romário (1994), Ronaldo(2002) e Rivaldo (2002): marcar gols nas três partidas iniciais de uma Copa do Mundo.
O desempenho de gala também quebrou um jejum que já durava 12 anos na Seleção. Vinicius Jr. é o primeiro atleta brasileiro a alcançar a marca de quatro gols em uma única edição de Copa do Mundo desde Neymar, em 2014.
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Briga na artilharia
O volume de gols coloca o atacante diretamente na briga pela artilharia da competição (Chuteira de Ouro). Atualmente, Vini está empatado com o francês Kylian Mbappé e o norueguês Erling Haaland, figurando logo atrás do argentino Lionel Messi na tabela de goleadores do torneio.
Esta é a segunda Copa do Mundo da carreira do jogador. Em 2022, no Catar, ele já havia deixado sua marca nas oitavas de final, na goleada por 4 a 1 contra a Coreia do Sul. Com cinco gols no total acumulado em Mundiais, ele agora se iguala às marcas absolutas de Garrincha, Romário e Zico na história do torneio.
O artilheiro da 'Era Ancelotti'
Além do impacto histórico na linha do tempo das Copas, a atuação da noite de quarta-feira isolou Vini Jr. como o principal nome do ciclo atual da Seleção Brasileira. Ele assumiu a artilharia da "Era Carlo Ancelotti" com sete gols, superando Estêvão, que soma cinco.
Desde que assumiu o comando técnico da Amarelinha, em meados de 2025, o treinador italiano completou 15 jogos na liderança da equipe, com um retrospecto de nove vitórias, três empates e três derrotas. Sob a batuta de Ancelotti, o Brasil balançou as redes 33 vezes, distribuindo os tentos entre 13 jogadores diferentes.