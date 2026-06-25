Vini Jr. iguala marca histórica de Rivaldo, Jairzinho, Romário e Ronaldo em Copas

Vinicius Jr, atacante da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro)

A vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 sobre a Escócia, na noite desta quarta-feira (24), confirmou a classificação para a próxima fase da Copa do Mundo e reforçou o protagonismo de Vinícius Júnior.

Ao balançar as redes no duelo, o atacante igualou um feito raro e histórico de Jairzinho (1970), Romário (1994), Ronaldo(2002) e Rivaldo (2002): marcar gols nas três partidas iniciais de uma Copa do Mundo.

Com os dois gols diante dos escoceses, somados ao tento no empate por 1 a 1 com o Marrocos na estreia e ao gol no triunfo por 3 a 0 sobre o Haiti, Vini Jr. chegou a quatro gols nesta edição. O início avassalador o coloca em um grupo restrito. Na história da Seleção em fases de grupos, apenas Ademir de Menezes superou essa marca, com seis gols em 1950. Agora, o camisa 7 divide a segunda posição histórica da primeira fase com Chico (1950), Jairzinho (1970), Ronaldo (2002) e Neymar (2014).

O desempenho de gala também quebrou um jejum que já durava 12 anos na Seleção. Vinicius Jr. é o primeiro atleta brasileiro a alcançar a marca de quatro gols em uma única edição de Copa do Mundo desde Neymar, em 2014.

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Briga na artilharia

O volume de gols coloca o atacante diretamente na briga pela artilharia da competição (Chuteira de Ouro). Atualmente, Vini está empatado com o francês Kylian Mbappé e o norueguês Erling Haaland, figurando logo atrás do argentino Lionel Messi na tabela de goleadores do torneio.



Esta é a segunda Copa do Mundo da carreira do jogador. Em 2022, no Catar, ele já havia deixado sua marca nas oitavas de final, na goleada por 4 a 1 contra a Coreia do Sul. Com cinco gols no total acumulado em Mundiais, ele agora se iguala às marcas absolutas de Garrincha, Romário e Zico na história do torneio.

O artilheiro da 'Era Ancelotti'

Além do impacto histórico na linha do tempo das Copas, a atuação da noite de quarta-feira isolou Vini Jr. como o principal nome do ciclo atual da Seleção Brasileira. Ele assumiu a artilharia da "Era Carlo Ancelotti" com sete gols, superando Estêvão, que soma cinco.

Desde que assumiu o comando técnico da Amarelinha, em meados de 2025, o treinador italiano completou 15 jogos na liderança da equipe, com um retrospecto de nove vitórias, três empates e três derrotas. Sob a batuta de Ancelotti, o Brasil balançou as redes 33 vezes, distribuindo os tentos entre 13 jogadores diferentes.