Veja quem é o adversário da Seleção Brasileira na próxima fase da Copa 2026

Líder do Grupo C, a Seleção Brasileira enfrenta o 2º colocado do Grupo F

Jogadores da Seleção Brasileira (CHANDAN KHANNA / AFP)

Com uma atuação segura e vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, a Seleção Brasileira carimbou o passaporte para a próxima fase da Copa do Mundo de 2026 na liderança isolada do Grupo C. O resultado não apenas mantém os 100% de aproveitamento dos comandados de Carlo Ancelotti, mas também desenha um caminho logisticamente mais confortável rumo à decisão, evitando deslocamentos longos para fora dos Estados Unidos até a grande final.

Agora, a Amarelinha vira a chave para o início do mata-mata, na inédita fase de 16-avos de final. O compromisso está agendado para a próxima segunda-feira (29), às 14h (horário de Brasília), em Houston.

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2ª fase: 29/06 (segunda-feira), às 14h – Houston

Oitavas de final: 05/07 (domingo), às 17h - Nova York / Nova Jersey

Quartas de final: 11/07 (sábado), às 18h – Miami

Semifinal: 15/07 (quarta-feira), às 16h – Atlanta

Final: 19/07 (sábado), às 18h – Nova York / Nova Jersey

Quem é o adversário do Brasil na próxima fase?

Por ter avançado em primeiro, o Brasil enfrentará o 2º colocado do Grupo F. A definição da chave acontece nesta quinta-feira (25), com duas partidas simultâneas às 20h (de Brasília), e três países chegam vivos na disputa para cruzar o caminho da Canarinho:

Holanda: Atual líder da chave pelo saldo de gols, a Laranja Mecânica enfrenta a Tunísia. Se tropeçar ou vencer sem manter o topo, pode cair para a segunda posição.

Japão: Ocupando a vice-liderança momentânea pelos critérios de desempate, os japoneses seriam os rivais do Brasil se a primeira fase terminasse agora.

Suécia: Correndo por fora na terceira colocação, os suecos fazem um confronto direto e decisivo contra o Japão, precisando da vitória para beliscar a vaga.

