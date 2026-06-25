Brasil eliminado pelo Japão? Entenda a previsão do 'guru' das Copas para 2026

Vinicius Júnior, atacante da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

O modelo estatístico do economista alemão Joachim Klement, famoso por cravar os campeões mundiais de 2014, 2018 e 2022, enfrenta o seu primeiro grande teste de sobrevivência nesta quinta-feira (25). Divulgada antes do início da Copa do Mundo, a projeção do "guru" aponta que a Seleção Brasileira será eliminada pelo Japão. Para que a profecia comece a se desenhar em campo, os samurais azuis precisam confirmar a segunda colocação do Grupo F na rodada decisiva, que acontece simultaneamente às 20h.

O cruzamento previsto por Klement transformou a teoria em possibilidade real. No momento, a Holanda e Japão dividem a liderança com quatro pontos e rigoroso empate no saldo de gols (+4) e no confronto direto (2 a 2). Os holandeses ocupam o topo apenas pelo critério de gols marcados (um a mais que os asiáticos), deixando a definição do segundo lugar.

O cálculo

Desenvolvido originalmente para demonstrar a imprevisibilidade do futebol por meio de variáveis econômicas e sociais, o modelo de Klement ganhou contornos de oráculo após os acertos de Alemanha, França e Argentina. Caso a projeção de 100% de aproveitamento se mantenha, o Brasil, que avançaria como líder de sua chave após enfrentar adversários como Escócia e Haiti, pararia justamente no primeiro mata-mata diante da disciplina tática japonesa.

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Estatisticamente, a chance de o cenário exato desenhado pelo economista se concretizar depende de uma combinação de resultados. Isso porque, além de exigir que o Japão termine exatamente na vice-liderança do grupo — o que depende do resultado da última rodada contra a Suécia — o modelo ainda pressupõe um confronto em que a Holanda confirma o favoritismo diante da já eliminada Tunísia. No mata-mata, o cenário também desafia o histórico de favoritismo da Amarelinha em um duelo de oitavas de final.

Rodada decisiva sob os holofotes

Enquanto a Holanda mede forças com os tunisianos em situação confortável, o Japão terá uma missão mais indigesta contra a Suécia, que soma três pontos e ainda busca a classificação.

Se a profecia estatística resistir ao drama desta noite, o roteiro de Klement seguirá intacto rumo a uma final inédita entre Holanda e Portugal no dia 19 de julho, no MetLife Stadium. Para os torcedores brasileiros, resta torcer para que a bola contrarie a matemática do economista de Frankfurt.

