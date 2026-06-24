Seleção Brasileira: Neymar joga hoje contra a Escócia? Ancelotti responde

O camisa 10 retorna à relação do Brasil após se recuperar de uma lesão na panturrilha

Neymar em treino da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro e Nelson Terme / CBF)

Se recuperando de uma lesão na panturrilha desde o início da Copa do Mundo de 2026, Neymar retorna à relação da Seleção Brasileira no jogo desta quarta-feira (24) contra a Escócia. O camisa 10 já está preparado para entrar em campo, ficando como opção para Carlo Ancelotti.

Em entrevista coletiva na véspera da partida, o treinador italiano falou sobre a possibilidade de Neymar ganhar os seus primeiros minutos contra os escoceses. Segundo o comandante da Amarelinha, o jogador estará disponível e com plenas condições de atuar.

“Neymar está disponível. Treinou bem durante a semana, preparou bem para o jogo para poder jogar com os outros jogadores. Estamos contentes que ele está de volta. Com a qualidade dele, pode ajudar o time. Ele pode jogar, eu posso jogar 90 minutos caminhando. Treinou muito bem e estou feliz com ele”, externou Ancelotti.

“A atitude de Neymar esses dias foi muito boa. Ele conhece bem os companheiros. Trabalhou bem, com muita seriedade, tentando recuperar o mais rápido possível. Se não joga, ajuda com experiência, conhecimento de jogo e ajuda com os jovens”, concluiu o treinador.

O Brasil encara a Escócia nesta quarta-feira, às 19h, em Miami, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A Seleção joga pelo empate para garantir a vaga no mata-mata, mas busca a vitória para tentar ser primeiro colocada do Grupo C.



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