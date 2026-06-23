Seleção Brasileira x Escócia: onde assistir, horário e escalações pela 3º rodada da Copa 2026

Vinícius Júnior, atacante da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira entra em campo nesta quarta-feira (24), contra a Escócia, às 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami, em um confronto decisivo pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. Líder da chave com quatro pontos, o time de Carlo Ancelotti precisa de apenas um empate para garantir a classificação à próxima fase. Já a Escócia, com três pontos, joga pela sobrevivência no torneio. A liderança do grupo, no entanto, segue em aberto e também depende do resultado de Marrocos.

O Brasil chega embalado após a vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, com dois gols de Matheus Cunha e um de Vinícius Júnior. Na estreia, a Seleção empatou em 1 a 1 com Marrocos e soma quatro pontos, dividindo a liderança do Grupo C com os marroquinos, que também têm a mesma pontuação. O Brasil leva vantagem no saldo de gols (3x1), mas a disputa pelo primeiro lugar segue aberta. Uma vitória na última rodada deixa a equipe em situação muito favorável, mas a confirmação da liderança ainda depende do resultado de Marrocos.

Do outro lado, a Escócia vive uma situação de "tudo ou nada". Depois de estrear vencendo o Haiti por 1 a 0, os escoceses foram derrotados pelo Marrocos pelo mesmo placar. Com três pontos conquistados, a seleção europeia precisa pontuar contra o Brasil para manter chances reais de classificação, o que promete transformar a partida em Miami em um duelo de alta intensidade.

Dor de cabeça para Ancelotti

Nem tudo são boas notícias no lado da Seleção. O atacante Raphinha sofreu uma lesão na parte posterior da coxa no último jogo e foi vetado pelo departamento médico. O desfalque abre uma disputa pela vaga no setor ofensivo.

As opções mais cotadas de Carlo Ancelotti para manter a estrutura tática são Rayan e Luiz Henrique, que largam na frente pela titularidade. No entanto, o treinador ainda tem os jovens Endrick e Gabriel Martinelli como alternativas, oferecendo diferentes características de velocidade, profundidade e presença de área para o confronto.

Além do desfalque confirmado de Raphinha, o técnico Carlo Ancelotti acende o sinal de alerta para a fase de mata-mata. O volante Casemiro, o zagueiro Ibañez e o lateral Douglas Santos acumularam um cartão amarelo ao longo das duas primeiras partidas do Brasil no torneio e entram em campo pendurados. Caso sejam novamente advertidos diante da Escócia, cumprirão suspensão automática na próxima fase.

Diante do risco de perder peças importantes para o início dos jogos eliminatórios, Ancelotti estuda a possibilidade de poupar os atletas mais visados. Se optar pela preservação, Fabinho e Alex Sandro aparecem como os principais candidatos a assumir as vagas no time titular.

Ferrolho escocês

Pelo lado escocês, a tendência é de ferrolho no meio-campo. Após estrear no 4-4-2 e mudar para o 3-5-2 na derrota contra o Marrocos, o técnico Steve Clarke deve reforçar o setor central para tentar frear o volume de jogo brasileiro. O principal dilema escocês gira em torno de Scott McTominay: o jogador atuou mais adiantado na última rodada, mas pode ser recuado para ajudar na marcação e na transição defensiva.

Histórico em Copas joga a favor do Brasil

Este será o quinto encontro entre Brasil e Escócia na história dos Mundiais, repetindo os confrontos de 1974, 1982, 1990 e 1998, todos válidos pela fase de grupos. O retrospecto histórico é amplamente favorável à Amarelinha, que ostenta uma invencibilidade de três vitórias e um empate diante dos escoceses em Copas do Mundo.



FICHA DA PARTIDA

BRASIL

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Lucas Paquetá, Guimarães, Casemiro, Vinícius Jr.; Matheus Cunha, Rayan (Luiz Henrique). Técnico: Carlos Ancelotti.

ESCÓCIA

Gunn; Hendry, Hanley, Tierney; Patterson, Christie, Ferguson, McGinn, Robertson; McTominay, Adams. Técnico: Steve Clarke.

Local: Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos

Horário: 19h

Árbitro: César Ramos (México)

Assistente 1: Alberto Morin (México)

Assistente 2: Marco Bisguerra (México)

Quarto árbitro: Espen Eskas (Noruega)

Transmissão: Globo e SBT (TV aberta), SporTV (TV fechada) e CazéTV (YouTube)

