Copa 2026: Seleção Brasileira treina sem Alisson antes de enfrentar Escócia

Alisson, goleira da Seleção Brasileira (Mauro PIMENTEL / AFP)

O Brasil fez nesta segunda-feira (22) seu penúltimo treino antes de enfrentar a Escócia na Copa do Mundo, sem a presença do goleiro titular, Alisson, que realizou trabalhos de gerenciamento de carga física na academia.

O camisa 1 atuou por 90 minutos nos dois primeiros jogos da Seleção pelo Grupo C, contra Marrocos (1 a 1) e Haiti (vitória por 3 a 0), e a comissão técnica de Carlo Ancelotti optou por poupá-lo dos treinos no complexo Columbia Park, em Morristown, Nova Jersey.

Alisson não está lesionado. Sua presença na academia é considerada "normal", com o objetivo de manter a forma física durante o Mundial, disse à imprensa uma fonte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Ancelotti comandou a atividade de preparação para o jogo contra a Escócia, na próxima quarta-feira, em Miami, onde o Brasil espera garantir sua praticamente certa classificação para a fase de 16-avos de final, que pode vir até mesmo com uma derrota.

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O treinador italiano trabalhou com um grupo de 22 jogadores de linha, incluindo Vinícius Júnior e Neymar, que deve fazer sua estreia na Copa contra os escoceses, após mais de um mês afastado dos gramados devido a uma lesão na panturrilha direita.

Sem Alisson, Taffarel trabalhou com os outros dois goleiros do elenco, Ederson e Weverton. O preparador também trabalhou com Léo Nannetti, goleiro da base do Flamengo que não está inscrito na Copa do Mundo, mas foi integrado à delegação da Seleção para participar dos treinos.

Quem também não treinou foi o atacante Raphinha, que sofreu uma lesão na coxa direita na vitória sobre o Haiti, na última sexta-feira, na Filadélfia.

O jogador do Barcelona, titular absoluto com Carletto, está fora contra a Escócia e ainda não se sabe quando ele poderá retornar aos gramados. Luiz Henrique, Rayan, Gabriel Martinelli e Endrick são as opções para substituí-lo.

A outra grande novidade do treino da Seleção foi a ausência de calor e sol em pleno verão americano. Nesta segunda-feira, a temperatura caiu, obrigando alguns presentes a usar casacos pela primeira vez desde a chegada a Morristown, no início de junho.