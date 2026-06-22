Fenômeno digital: Douglas Santos dobra número de seguidores no efeito Copa 2026
Efeito Copa: Douglas Santos ultrapassa 430 mil seguidores após mutirão de influenciadores
Publicado: 22/06/2026 às 12:34
Douglas Santos, lateral da Seleção Brasileira (Reprodução)
A Copa do Mundo costuma consagrar heróis dentro das quatro linhas, mas, na era digital, o espetáculo também se joga nas telas dos smartphones. O novo capítulo dessa dinâmica atende pelo nome de Douglas Santos. O lateral-esquerdo da Seleção Brasileira virou o centro de uma grande mobilização popular nas redes sociais, registrando um crescimento de mais de 100% no seu número de seguidores.
Antes da estreia da Amarelinha, o defensor contava com 200.914 seguidores em sua conta oficial. Diante do fato de ser o atleta do elenco brasileiro com menor alcance digital, torcedores e influenciadores criaram um verdadeiro "mutirão de engajamento". O resultado foi imediato: em pouco tempo, o jogador rompeu a barreira dos 430 mil seguidores, e o número não para de subir.
Sucesso virtual respaldado em campo
Se fora de campo o público engaja, dentro dele Douglas Santos justifica o carinho. O lateral-esquerdo vem sendo uma das principais surpresas positivas do Brasil na competição. Com duas atuações firmes e taticamente seguras, o jogador garantiu o equilíbrio defensivo do setor e passou a colecionar elogios tanto da imprensa quanto das arquibancadas.
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Do Timbu para o topo do mundo
Natural de João Pessoa (PB), Douglas tem uma trajetória de resiliência e solidez. O atleta deu seus primeiros passos no futebol profissional vestindo a camisa do Náutico, clube onde foi revelado nas categorias de base e promovido ao elenco principal em 2012. No ano seguinte, assumiu a titularidade absoluta nos Aflitos e chamou a atenção do cenário nacional, recebendo sua primeira convocação para a Seleção principal em um amistoso contra a Bolívia, ainda em 2013.
Com bagagem internacional e o prestígio de ter sido campeão olímpico nos Jogos do Rio, em 2016, o lateral agora vive o ápice da carreira. O reconhecimento de sua postura discreta e operária, que antes ficava restrito aos bastidores, agora ganha a dimensão e os holofotes que o maior palco do futebol mundial pode proporcionar.