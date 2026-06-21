Paquetá exalta crescimento do Brasil na Copa 2026 e celebra volta de Neymar

Meia destacou ajustes promovidos por Carlo Ancelotti na vitória sobre o Haiti e a fase de Vini Jr. na Seleção

Lucas Paquetá, meia da seleção brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

Neste domingo (21), em entrevista coletiva em Nova Jersey, o meia Lucas Paquetá avaliou a evolução da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O camisa 20 destacou os ajustes promovidos por Carlo Ancelotti na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti.

Um dos destaques da partida diante dos haitianos, com assistência para o gol de Vinícius Júnior, Paquetá reconheceu que o Brasil não correspondeu às expectativas no primeiro jogo do Mundial, contra o Marrocos, mas ressaltou a capacidade de reação da equipe na segunda rodada.

“A gente tem a cabeça muito tranquila do que a gente veio fazer. A gente quebrou sim um pouco as expectativas do primeiro jogo, como todos sabem, mas a gente melhorou, trabalhou e teve mais calma diante do Haiti”, afirmou o camisa 20.

Ajustes de Ancelotti

Paquetá explicou que a principal mudança para o segundo jogo foi a formação no setor de meio-campo. Contra o Haiti, Ancelotti optou por utilizar três jogadores centralizados, o que, segundo o atleta, facilitou o entendimento coletivo dentro de campo.

“Para esse segundo jogo a gente já foi um pouco mais definido de jogar com três no meio. Diferentemente do outro jogo, eu começava por fora e flutuava por dentro com mais liberdade. Essa mudança tática acabou definindo melhor a maneira que a gente vai se entender dentro de campo”, analisou.

O meia também revelou que tem recebido liberdade do treinador italiano para explorar suas principais características ofensivas.

“O mister sempre pede para que eu coloque para fora minhas características. Ele me deixa jogar à vontade, participar do jogo e, sem a bola, cumprir minhas responsabilidades defensivas”, explicou.

Neymar de volta

Outro assunto abordado foi a recuperação de Neymar. O camisa 10 voltou aos treinamentos após se recuperar de uma lesão na panturrilha e pode reforçar a Seleção nas próximas partidas da competição. A expectativa é de que o atacante seja relacionado para o jogo diante da Escócia.

“Estamos todos felizes com a volta dele aos treinos. É um cara importantíssimo para a nossa seleção, tem uma história linda aqui e ainda pode nos ajudar muito. Esperamos que ele possa estar em campo o quanto antes”, destacou Paquetá.

Lesão de Raphinha

O meia também comentou a lesão de Raphinha, que preocupa a comissão técnica.

"Todos nós ficamos tristes, o Rapha principalmente, por esse pequeno empecilho que é essa lesão. Mas ele tem o apoio de todos nós, ele tem o conforto do abraço da gente estar ali ao lado dele nesses momentos também", iniciou.

"É um cara que se dedica muito, que trabalha muito, e tenho certeza que ele vai fazer o possível e o impossível para estar de volta o quanto antes. E, bom, quanto à importância dele, a gente dispensa comentário", completou Paquetá.

Foco no título e elogios a Vini Jr.

Apesar de acompanhar o desempenho das demais seleções candidatas ao título, Paquetá garantiu que o grupo está concentrado apenas na própria caminhada dentro da Copa.

“A gente tem que focar no que pode fazer. Nós somos a Seleção Brasileira e trabalhamos com o objetivo de conquistar mais uma Copa do Mundo. No final, se o objetivo for alcançado, nenhuma comparação importa”, afirmou.

O jogador também destacou o momento vivido por Vinícius Júnior, protagonista da equipe até aqui no Mundial. O atacante participou diretamente dos quatro gols marcados pelo Brasil na competição e tem sido um dos principais nomes da campanha.

"O Vini vem em uma crescente muito boa na Seleção. Não que ele não vinha fazendo grandes jogos, mas agora com mais destaque, mais decisivo. Acho que isso tem muito a ver com a maneira de jogar, coisas particulares dele de se sentir a vontade. Agora ele tem um treinador, todos temos, um cara que ele já conhece, com quem se sente mais à vontade e tem mais confiança", analisou.

Próximo jogo do Brasil

Compromisso decisivo da Seleção Brasileira pela 3ª rodada da fase de grupos, a equipe de Carlo Ancelotti enfrenta a Escócia na quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida.